Din concurent la Master Chef a ajuns jurat la PRO TV. Primele declarații ale lui Silviu Chelaru

Silviu Chelaru își vede visul cu ochii! Acesta a ajuns jurat al emisiunii la care în trecut a fost un simplu concurent. Noul sezon vine cu mari surprize pentru cei pasionații de bucătărie. Juratul surpriză dezvăluie detalii despre cum a reușit să ajungă în rolul acesta și ce fel de jurat va fi.

Toamna aceasta Master Chef revine pe micile ecrane. Trei noi jurați vor împărtăși emoțiile cu cei veniți să adune experiență în ale gastronomiei. Silviu Chelaru este surpriza acestui sezon, fost concuret care va ocupa rolul de jurat. Acesta și-a descoperit pasiunea încă din copilărie, în sânul familiei. A fost atras de minunile preparate de mama sa, astfel că a prins, la scurt timp, drag de bucătărie.

Totul a început ca o joacă ce s-a transformat treptat într-o pasiune imensă pentru bucate și o fascinație imensă pentru diversele gusturi. Silviu a susținut că mama sa nu l-a descurajat niciodată, iar de când aceasta s-a întors la muncă, el a trebuit să aibă grijă de sora mai mică, Iulia, căreia îi și gătea. Totul a pornit de la un sandwitch, oră ochiuri și cartofi la cuptor cu copănele, acum preparând unele din cele mai mari delicatese.

„Este cel mai bun și palpitant lucru care mi se putea întâmpla în acest moment al vieții. Prezenta mea la „MasterChef” m-a ajutat enorm. În primul rând, am conştientizat ce vreau cu adevărat de la mine şi m-a ambiţionat să îmi doresc şi mai mult. Am muncit enorm pentru tot ceea ce sunt azi şi pentru ceea ce am azi. Nu mi-am propus o anumită „tipologie” de jurat. În general reacţionez aşa cum simt, laud când trebuie să laud, sau spun că nu-i bine atunci când consider acest lucru. Nu va arunca nimeni cu farfurii dacă la asta vă gândiţi. Noi punctăm preparatul şi felul în care este executat şi ne vom da seama cu uşurinţă cine merită să intre în bucătăria MasterChef. Nu va fi loc pentru toată lumea, dar cu siguranţă va fi un loc de unde au ce învăţa.”

Silviu Chelaru (Sursa: Click.ro)