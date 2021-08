Din ce va face Ramona Bădescu bani la peste 50 de ani. Surpriza anunțată de vedetă

Ramona Bădescu nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Este una dintre cele mai frumoase și apreciate actrițe din România și Italia, iar aparițiile ei au făcut mereu furori în rândul domnilor. Bruneta a devenit mamă acum doi ani de zile și trăiește, în prezent, cea mai frumoasă perioadă a vieții sale. Ce veste le-a dat artista fanilor săi.

La vârsta de 52 de ani, Ramona Bădescu pare să fi descoperit secretul tinereții veșnice. Arată senzațional, are un trup de adolescentă și chipul sculptat al unei zeițe romane, cu trăsături care pun pe jar inimile tuturor reprezentanților sexului puternic.

Deși este o femeie extrem de ocupată, fiind mereu prinsă cu diverse proiecte muzicale și altele în televiziune, Ramona Bădescu nu a uitat de țara ei de baștină și are de gând să-și boteze băiatul în România. Mai mult de atât, se pare că actrița are planuri să îmbrace rochia de mireasă cât mai curând posibil și să ajungă în fața altarului de braț cu partenerul ei Fabio Cali.

De când a terminat filmările pentru sezonul Te Cunosc de Undeva unde a fost concurentă, Ramona Bădescu a plecat în Italia, acolo unde l-a cunoscut pe faimosul bancher miliardar, tatăl fiului ei Ignazio.

„După ce am terminat sezonul “Te cunosc de undeva”, am plecat în Italia, dar nu m-am gândit că nu mă voi putea întoarce atâta timp în țara mea natală, mai ales că mă întorceam mereu la părinții mei, la Craiova. Am inversat apoi puțin lucrurile și părinții mei au venit să mă vadă mai des în Italia, la Roma, în acești 4 ani în care eu nu am mai fost în țară. Au venit ei la mine și i-am răsfățat acolo, mai ales că a fost momentul în care trăiam primele clipe cu iubitul meu, în noua relație.

Apoi am făcut o aniversare de neuitat atunci când eu am schimbat prefixul și am împlinit 50 de ani. Iubitul meu mi-a făcut atunci o surpriză minunată și am sărbătorit cu familia și prietenii mei apropiați, iar după aceste momente neașteptate a venit cel mai neașteptat și dorit moment din viața mea, după Crăciun, după Revelion, vestea că sunt însărcinată. De atunci, viața mi s-a schimbat total și mi-am dedicat-o, în exclusivitate, copilului meu, acestui dar minunat!”, a declarat Ramona Bădescu, exclusiv pentru click.ro.