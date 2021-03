Ramona Bădescu șochează. Ce a făcut la 2 ore după cezariană: ”Medicul a fost extrem de bun”

Ramona Bădescu a vorbit la Exlusiv VIP de la Prima TV despre cea mai fericită perioadă din viața sa. Aceasta a devenit mamă la vârsta de 50 de ani, iar fiul ei Ignazio Salvo Cali este minunea ei și a bărbatului din viața ei, pe nume Fabio Cali.

Ramona Bădescu a vorbit despre viața pe care o trăiește în acest moment. Aceasta se află în Italia, iar alături de ea se află și mama sa, pentru a ajuta cu băiețelul.

”Este posibil sa fii fericita, sa nu dormi noaptea si sa fii cea mai fericita mama din lume. Am răpit-o pe mama, eu si mama ne-am dorit ca ea sa aiba un nepotel. Dumnezeu mi l-a dat pe fiul meu si este cel mai frumos vis.

Am nascut prin cezriana pentru ca era asezat cu capul in sus, dar mi-as fi dorit sa simt durerile nasterii. Dar nu se putea. Medicul a fost extrem de bun, după două ore eram deja la salon. Am avut emotie cand l-am tinut in brate. In viata asta Dumenzeu mi-a dat si bucurii si necazuri, am stiut sa le accept pe toate. Dar in momentul in care l-am auzit pe el plangand a fost momentul cel mai uimitor si mai rascolitor. Cea mai grea meserie este meseria de mama. De atunci ştiu ce înseamnă să fii mamă, realizez ce sacrificii a făcut mama pentru mine”, a spus Ramona Bădescu la Exclusiv VIP.