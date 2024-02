Din ce familie provenea Mioara Roman. Ea și Petre Roman se cunoșteau din copilărie, locuiau în zone de lux din București

Astăzi, 23 februarie, Mioara Roman, în vârstă de 83 de ani, a murit în urma unui stop cardio-respirator, conform anunțului făcut de fiica ei, Oana Roman, pe platformele de socializare. Cu o viață marcată de multiple contribuții în jurnalismul radiofonic și traduceri de prestigiu în domeniul istoriei și civilizației țărilor arabe, Mioara Roman a avut o viață plină de împliniri pe toate planurile. Din ce familie provenea Mioara Roman și ce realizări a avut în plan profesional.

În ultima perioadă, Mioara Roman a luptat cu o boală grea, boala Parkinson, care i-a pus la încercare starea de sănătate.

Pentru a-i oferi mamei sale cea mai bună îngrijire, Oana Roman a ales să o interneze într-un centru specializat pentru vârstnici, unde a beneficiat de tratament medical adecvat.

Ea suferea și de o degenerare neurocognitivă și avea la activ mai multe accidente vasculare cerebrale.

”A fost cea mai bună decizie pe care puteam să o fac pentru ea din două motive: să-i prelungesc viața și să-i prelungesc viața în demnitate. Din păcate, aceste degenerări cognitive sunt foarte rapide, ele avansează foarte rapid, iar știința încă nu a descoperit nicio modalitate de a le ține în loc sau de a le da înapoi.

Lucrurile au evoluat rapid, din păcate. Dacă ea acum doi ani, un an și jumătate era bine, acum nu mai este același lucru. Prima oară am fost cu ea acum un an și opt luni într-un centru ca să o evaluăm”, a povestit Oana Roman.