Din ce face bani iubita lui Florin Ristei. A dat lovitura în România: “Câştigă în două zile cât câştig eu într-o lună”

Florin Ristei și iubita lui, Naomi, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi sunt logodiți și au planuri de nuntă. Cântărețul a vorbit despre iubita lui și despre viața lor împreună în cadrul unui podcast, spunând că Naomi este partenera perfectă și că se distrează copios împreună. Artistul a dezvăluit că el nu ar fi părăsit Londra pentru București.

Mai mult, ambii și-au cunoscut deja familiile, iar părinții lui Ristei o iubesc și o apreciază pe tânără. Naomi Hedman s-a cunoscut cu Ristei atunci când ea a concurat la X Factor, iar la finalului anului 2020, el a cerut-o în căsătorie.

Puțini sunt cei care știu cu ce se ocupă Naomi. Logodnicul ei a dezvăluit că ea face mai mulți bani decât el, doar că joburile ei sunt destul de rare.

„Ea s-a mutat aici, are adresă la mine. Are permis de ședere pe 5 ani. A început să înțeleagă românește, prinde cuvintele… Se face un an de când nu a mai plecat. Bine… a mai plecat când a avut job, dar job zilnic nu a avut.

A terminat cu jobul înainte de pandemie și s-a închis acolo ce făceau. Când mai are din astea de model, de cântat, de ceva… se duce. Câștigă în două zile cât câștig eu într-o lună și gata.

Păi, ce vrei?! Pozează la brand-uri și face shooting-uri 2-3 zile. A fost prin Suedia ultima dată. A luat… nici nu știu dacă pot să zic cât a luat.

Se iau bani buni dacă ești un model ok și pentru branduri mari. Dacă faci una, două din astea pe lună stai liniștit și n-ai nicio treabă.

Și eu… în fiecare zi de la 8 la 12, seara… aia e!„, a spus Florin Ristei, în podcastul lui Speak.