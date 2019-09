Din 2021, UEFA Europa Conference League ne aruncă în lumea a treia a fotbalului

UEFA înființează o nouă competiție continentală, Europa Conference League, care va lua startul în 2021 și care are menirea de a da o șansă în plus cluburilor să joace meciuri la nivel european. Din păcate, decizia UEFA afectează echipele din România, care nu vor mai putea juca în Europa League.

UEFA înființează Europa Conference League. România, out din Europa League

Forul continental a decis să înființeze o a treia competiție europeană din anul 2021, Europa Conference League. În aceste condiții, numărul de echipe din grupele Europa League va fi redus la 32. Acestea vor proveni din primele 15 campionate, clasamentul fiind stabilit pe baza coeficientului de țară. România se află pe locul 30 în acest top, ceea ce înseamnă că echipele din Liga 1 nu vor mai putea juca în Europa League.

Singura echipă care va putea lua startul în grupele celei de-a doua competiții europene intercluburi va fi campioana României, în cazul în care nu reușește calificarea în grupele Champions League. Câștigătoarea Cupei României și echipele clasate pe locurile 2 și 3 în campionat vor juca în Europa Conference League, noua competiție înființată de UEFA.

Primele 5 campionate din Europa vor da câte o echipă în Conference League, în timp ce țările clasate pe locurile 6-54 vor trimite câte două echipe. Noua competiție va avea 8 grupe a câte 4 echipe și faze eliminatorii, iar câștigătoarea trofeului va juca în Europa League în următorul sezon.

Oamenii din lumea fotbalului din România sunt nemulțumiți de decizia luată de forul continental.

„Mă afectează, dar ce să fac? Dacă eu sunt mic, mă adaptez., stau cu ăia mici. Dacă te interesează, ca țară, fă facilități pentru sport! Nu mai merge să-i păcălim noi să ne dea nouă banii la mișto. Eu așa văd”, a declarat patronul FCSB, Gigi Becali.

„Nu este normală această împărțire a celor de la UEFA, prin care împart Europa în două, în cea a săracilor și cea a bogaților. Noi am încercat de fiecare dată, în momentul în care am jucat în competiile europene, să ne ridicăm la acele standarde. Nu am reușit, deoarece a trebuit să renunțăm în fiecare sezon la anumiți jucători, datorită nivelului financiar scăzut al clubului nostru”, a spus Gică Popescu.