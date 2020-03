Digi RCS RDS, anunț important pentru toți românii. Ce primești dacă te abonezi acum

Digi RCS RDS a făcut un anunț important pentru toți românii. Ce primești dacă alegi să te abonezi la acest operator de servicii de telecomunicații?

Digi RCS RDS vine în înaintarea viitorilor utilizatori cu o ofertă de nerefuzat, căci le oferă multe beneficii la abonare: comanzi 24/7 noi servicii sau abonamente, livrare gratuită la orice comandă, plătește online facturile Digi și administrezi serviciile direct din contul tău Digi.

De asemenea, trecerea în noul an aduce și mai multe noutăți în grila Digi TV, serviciul de televiziune prin cablu ori satelit al Grupului Digi | RCS & RDS. Noul an a venit cu vești bune și pentru iubitorii de filme clasice americane, odată cu introducerea în grilă a canalului AMC. Abonații Digi TV vor avea acces la unele dintre cele mai premiate producții americane precum serialele Mad Men, Breaking Bad și The Walking Dead, dar și la filme-cult cum ar fi trilogia Matrix, seriile Kill Bill, Harry Potter, Iute și furios și multe altele.

Peste 140 de canale sunt disponibile abonaților la serviciile de televiziune prin cablu digital și până la 60 prin serviciul de televiziune prin cablu analogic, la cele mai accesibile prețuri de pe piață, anume 30 de lei(inclusiv TVA), respectiv 26 de lei(inclusiv TVA). Abonații la serviciile de televiziune prin satelit pot opta pentru abonamentul Digi TV popular – până la 25 de canale – ori pentru Digi TV bază – până la 89 de canale – la prețul de 17 lei(inclusiv TVA), respectiv 25 de lei(inclusiv TVA) pe lună.

Despre RCS RDS

Compania Romanian Cable Sistem (RCS) a cunoscut o dezvoltare rapidă pe piața din țară, primii pași concretizându-se prin achiziționarea mai multor rețele de comunicații din România. În 1996 se realizează deja consolidarea Grupului RCS, iar acesta începe să se extindă tot mai mult prin achiziții. Compania este prezentă din 1998 în Ungaria și, începând din 1999, în Slovacia, oferind în prezent servicii de televiziune prin cablu, Internet și telefonie fixă însă aici a vândut Digi Slovacia gigantului Deutsche Telekom în mai 2013.