Diferența mare de vârstă dintre Betty Stoian și soțul ei. Ce a spus când a văzut-o, ea avea 15 ani: „O să fie nevasta mea” VIDEO EXCLUSIV

Betty Stoian a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre soțul ei și diferența mare de vârstă dintre ei. Cum s-au cunoscut cei doi, dar și ce a spus Cătălin imediat după ce a văzut-o la televizor. Au avut o poveste de iubire specială și au devenit de nedespărțit.

Betty Stoian și Cătălin Vișănescu sunt căsătoriți de 5 ani și în urmă cu trei ani au devenit și părinți. Sunt împreună de pe vremea când artista nu avea nici măcar 15 ani și de atunci au fost de nedespărțit.

Betty Stoian nu a ezitat niciodată să recunoască faptul că soțul ei este mai mare decât ea, iar acum a dezvăluit și vârsta exactă. Mai exact, acesta este cu 11 ani mai mare, dar niciodată nu i-a deranjat această diferență.

Încă de când a văzut-o la televizor, Cătălin Vișănescu a știut că ea va fi soția lui, mărturisindu-i asta chiar și mamei lui. Consideră că a fost mâna destinului între ei, dându-le ocazia să trăiască o asemenea poveste de iubire.

Betty Stoian a mărturisit că și-a cunoscut soțul la un spectacol de stand-up, dar nu poate spune că a fost dragoste la prima vedere. Artista mărturisește că era foarte speriată în urmă cu câțiva ani, retrasă și se temea foarte mult de oameni, motiv pentru care nu a îndrăznit să se îndrăgostească prea repede.

Citește și: Florin Salam rupe tăcerea. Care a fost momentul în care s-a gândit să-și ia singur viața: ”Moartea e hotel de 10 stele, nu scapi așa ușor”

Mărturisește că soțul ei a fost cel care a ajutat-o să scape de stările din trecut, ceea ce nici psihologul nu a reușit. În el i-a găsit un sprijin necondiționat, omul care a sprijinit-o mereu și a făcut-o o femeie puternică.

Deși au mai existat discuții pe tema geloziei între ea și Cătălin Vișănescu, au reușit să ajungă la o înțelegere. Nu i-a cerut niciodată să renunțe la meseria ei, deși este una solicitantă, dar a ținut cont cât de mult iubește muzica.

Betty Stoian și Cătălin Vișănescu sunt împreună de aproximativ 7 ani, dar nu au ajuns încă în fața altarului. Mulți se întreabă când va îmbrăca fiica lui Florin Salam rochia de mireasă, având în vedere că are o relație serioasă și chiar un copil.

Te-ar putea interesa și: De ce a ajuns Betty Stoian la psiholog. Declarații în premieră despre șocul trăit: „Aveam frică de oameni” VIDEO EXCLUSIV

Artista a explicat că sunt căsătoriți civil și a primit inelul de la soțul ei, dar încă nu au fost pregătiți să jure iubire în fața lui Dumnezeu. Au început, însă, pregătirile și speră că peste doi ani vor pune la punct toate detaliile și vor face o nuntă ca în povești.

„Am inelul pe mână, dar nu am făcut nuntă în biserică, am făcut cununia civilă. Eu, ca femeie, sunt puțin mai diferită. Nu mă consider 100% feminină. Asta nu înseamnă că nu voi face nuntă.

M-am gândit împreună cu soțul meu că vom face nuntă peste doi ani, pentru că vrem să meargă totul strună”, a mărturisit Betty Salam la televizor.