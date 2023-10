De ce a ajuns Betty Stoian la psiholog. Declarații în premieră despre șocul trăit: „Aveam frică de oameni” VIDEO EXCLUSIV

Invitată în noul episod al seriei de interviuri PlayTalk, vedeta a făcut mărturisiri sincere și emoționante despre viața sa. Betty Stoian a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, cum a ajuns să apeleze la ajutorul unui psiholog. Fiica lui Florin Salam și-a deschis sufletul, vorbind în premieră despre șocul pe care l-a trăit.

Viața lui Betty Stoian pare desprinsă din scenariul unui film. A crescut în umbra unui tată celebru, a trăit în lux, nu a dus lipsă de bani și de faimă. La o vârstă fragedă, a aflat ce înseamnă pierderea, suferința, dorul imposibil de alinat. Acum, este o femeie în toată firea, frumoasă, talentată, independentă.

Betty Stoian a acceptat să stea de vorbă cu reporterul Playtech Știri, Rebeka Pascu. În viitorul episod al interviurilor PlayTalk, fiica lui Florin Salam și-a deschis sufletul, făcând dezvăluiri emoționante. Avea 15 ani când a mers întâia oară la psiholog, nu pentru că era un copil problemă, din contră.

Bruneta a explicat că ajunsese în punctul în care își pierduse complet încrederea în cei din jurul său, îi era chiar teamă de oameni. Motivul, a explicat ea, era legat de calitatea persoanelor din anturajul său. În acea perioadă, prefera cantitatea, nu calitatea.

„La 15 ani am fost prima dată la psiholog, dar nu te gândi că am fost un copil rău. Am fost întotdeauna un copil OK, nu am deranjat pe nimeni niciodată. Pur și simplu, am fost pentru că am atins acel prag de adolescență.

Simțeam nevoia să aud sau să aflu niște răspunsuri la niște întrebări pe care le aveam. Mă și simțeam nesigură, dintr-un anumit punct de vedere. Eu sunt o persoană ambițioasă și căreia nu îi place să fie arătată cu degetul.

Mă frustra faptul că nu mai aveam încredere în nimeni, în absolut nimic. Aveam teamă de toată lumea, îmi era frică de oameni. Nu era OK, eu mă cunosc, știu că sunt foarte prietenoasă, aveam foarte mulți amici, dar am învățat ceva: calitate, nu cantitate…la mine era invers”, a declarat Betty Stoian, în exclusivitate pentru Playtech Știri.