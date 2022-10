Diferența dintre salata iceberg și cea romană. Asta este cea mai bună pentru sănătatea ta

Cu toții știm că alegem tipul de alimente pe care le folosim în funcție de ce preparat vrem să gătim.Dacă faci o salată, atunci iceberg este ceea ce cauți. Pentru o salată Caesar la grătar, te vei îndrepta către cea romană. Care ar fi diferența dintre cele două.

Ce beneficii nutriționale are salata verde asupra organismului uman

Deși multe rețete îți oferă posibilitatea de a alege, atunci când vine vorba de tipul de salată cumpărat, cei de la Universitatea din Illinois Extension explică, în detaliu, care sunt cele mai cunoscute tipuri de salată.

Potrivit specialiștilor, leguma ar fi de cinci feluri:

salată iceberg,

salată crocantă,

salată butterhead,

salată romană,

salată cu tulpină/sparanghel.

Ei bine, deși la prima vedere, toate par identice, iată câteva trucuri ce te vor ajuta să le deosebești. Potrivit Lettuce Info, salata oferă o serie de beneficii nutriționale dovedite asupra organismului uman.

De exemplu, testele de sânge ale persoanelor care consumă regulat salate au demonstrat niveluri mai mari de nutrienți importanți.

Pentru că salata verde este, de obicei, baza pe care sunt compuse salate grozave, este foart important să aflăm care soiuri de salată sunt cele mai sănătoase, în special atunci când alimentația este preocuparea ta principală.

Cum deosebim salata iceberg de salata romană

Așadar, care este diferența dintre cele mai populare două tipuri de salată verde, din punct de vedere al beneficiilor nutriționale.

Salata iceberg este cel mai popular tip de salată în Statele Unite ale Americii, cu 1,6 milioane de tone recoltate anual numai în California, notează cei de la MSN.

Salata verze iceberg are un conținut scăzut de grăsimi, cu doar 10 calorii per porție. De asemenea, salata verde conține 1 gram de fibre, precum și 15% din doza alimentară recomandată (DZR) de vitamina K și 6% din vitamina B9, vitamina A, vitamina C, potasiu, magneziu și fosfor.

Salata romană este a doua cea mai populară salată din lume. Este puțin mai închisă la culoare decât salata iceberg și, la fel ca salata iceberg, cea romană are un conținut scăzut de calorii și conține, la fel, 1 gram de fibre, aceleași 2% din DZR de potasiu, vitamina C, magneziu și fosfor.

Cu toate acestea, specialiștii spun că salata romană este mai hrănitoare și mai bogată în nutrienți decât salata iceberg, deoarece oferă organismului un aport de vitamina A de 25% din doza zilnică recomandată, precum și 40% mai multă vitamina K.