Dieta secretă a Mirelei Vaida prin care slăbește 3 kilograme în 7 zile. Este atât de simplă

Moderatoarea emisiunii „Acces Direct” are o siluetă de invidiat, după trei nașteri. Spre surprinderea multor femei, Mirela Vaida recunoaște că nu este genul de persoană care să țină dietă constant, ci ia măsuri doar atunci când simte că lucrurile „au luat-o razna”, adică pune câteva kilograme. Iată cum reușește să „topească” 2-3 kilograme în doar șapte zile.

„Țin diete atunci când simt că am luat-o razna, că am pus cam multe kilograme. Atunci, sigur, țin o dietă de o săptămână-două. Mă reglez, dau jos cele două kilograme în plus, cam atât pun eu, două sau trei kilograme maximum. După aceea, revin la viața normală. (…) Deci, la mine în casă nu e cu dietă”, a declarat Mirela Vaida pentru Viva!.