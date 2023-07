Dieta pe care o ține Lavinia Pârva. Soția lui Ștefan Bănică Jr. a slăbit 30 de kilograme

Lavinia Pârva a reușit să scape de 30 de kilograme și să ajungă la forma pe care și-o dorise mereu. Deși se apropie de 40 de ani și are și un copil, a demonstrat că se poate dacă ai ambiție și lupți pentru ce îți dorești. Cum a reușit soția lui Ștefan Bănică Jr. să obțină o siluetă de invidiat.

Lavinia Pârva este una dintre cele mai iubite vedete din România. Artista arată în mare fel, deși nu mai este o domnișoară și a trecut și printr-o sarcină. Cu toate acestea, are un trup sculptat, după ce a reușit să scape de 30 de kilograme și să ajungă la silueta pe care o visa mereu.

Vedeta arată atât de bine, încât mulți au acuzat-o că și-ar edita fotografiile pe care le publică în mediul online. Totuși, cei care o cunosc confirmă faptul că este impecabilă și a slăbit considerabil după naștere. Soția lui Bănică nu s-a ascuns și a recunoscut că s-a îngrășat mult, din cauza retenției de apă, atunci când era gravidă, dar a slăbit în mod surprinzător imediat după.

„Nu am făcut mare lucru, a venit de la sine. Într-adevăr a fost un pic șocant. Atunci când am fost însărcinată am acumulat mai multe kilograme, dar a fost retenție de apă. După ce am născut, kilogramele s-au dus așa, ușor, ușor, fără să fac eforturi prea mari, a spus vedeta atunci.