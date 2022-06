Cum arată Lavinia Pârva în costum de baie acum. Ștefan Bănică jr. e un norocos

Lavinia Pârva are 37 de ani și se poate lăuda cu niște forme spectaculoase. Fanii celebrei cântărețe cu siguranță cred că Ștefan Bănică este un norocos pentru că are o așa frumusețe lângă el. Bruneta s-a fotografiat recent într-un costum de baie decoltat cu care stârnit nenumărate reacții. Aceasta a devenit mămică pentru prima oară în anul 2019, iar de atunci unii dintre internauți i-au mărturisit că arată mai bine decât înainte.

Lavinia Pârva are frumoasa vârstă de 37 de ani. Aceasta pare din nou gata să pozeze în Playboy chiar și după o sarcină. Soția lui Ștefan Bănică Jr. și-a expus recent silueta pe rețelele de socializare.

Vedeta s-a pozat într-un costum de baie decoltat care i-a lăsat la vedere tot ce are mai frumos pe exterior. Internauții nu s-au mai oprit din comentarii după ce au văzut imaginile.

Bruneta a devenit mămică pentru prima oară în anul 2019, iar de atunci are mare grijă la felul în care se menține. În momentele acelea cârcotașii glumeau pe seama faptului că acumulase câteva kilograme în plus, dar acum clar nu se mai pune problema de așa ceva.

Cântăreața nu doar că a revenit la o silueta fantastică după sarcină, ci a ajuns la forma fizică din anii în care se lansa. Lavinia apare într-un costum de baie din două piese în recentele imagini postate în mediul online. Ea a ales un accesoriu pentru plajă de culoare roz care să îi scoată în evidență bronzul.

Majoritatea fanilor ei au rămas șocați de comentariile extrem de rele primite de aceasta în timpul sarcinii. Bruneta a mărturisit că după ce și-a adus fiul pe lume a reușit să slăbească aproximativ 30 de kilograme. Ea a explicat recent și cum reușește să își mențină formele de invidiat și să aibă greutatea dorită.

„Am grijă ce mănânc, dar am perioade în care nu țin cont. Sunt cam pofticioasă. Nu prea mănânc seara. Ăsta ar fi un secret. Beau apă, mă gândesc, mă uit, caut lucruri, mă uit la un film, habar n-am. Știu că dacă mănânc seara e jale…”, a mărturisit Lavinia.

„M-am ambiționat și am făcut foarte mult sport… Chestia cu mâncarea nu-mi iese, pentru că eu sunt foarte pofticioasă. Încerc să nu mănânc foarte mult. Ăsta este modul prin care am reușit să slăbesc și să mă mențin. În momentul în care iau 2-3 kilograme în plus, nu mai mănânc nimic după ora 5.”, mai spunea soția lui Ștefan Bănică Jr., în urmă cu ceva vreme.