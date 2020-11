În ultimul timp, oamenii au început să conștientizeze cât de importantă este sănătatea. Are o strânsă legătură cu alimentele consumate pe parcursul unei zile. Proveniența lor este foarte importantă, de asemenea. Este fără dubiu faptul că dieta Low Carb este din ce în ce mai răspândită. Aceasta are un aport ridicat de grăsimi, devenind din ce în ce mai populară pentru persoanele ce doresc să scape de câteva kilograme în plus.

În ce constă dieta Low Carb?

A fost prima oară utilizată cu mai bine de un secol în urmă. La momentul actual, este considerată una din cele mai bune metode de a scăpa de kilogramele în plus. Dieta Low Carb constă în reducerea cantității de carbohidrați consumați pe parcursul unei zile, în special carbohidrații simpli. Pentru ca dieta să aibă succesul dorit, raportul de proteine trebuie să fie unul ridicat. Este recomandat 1.4 – 2.2 grame de proteină per kg/corp. Aportul de grăsimi este unul moderat. În funcție de individ, vârstă, sex și activitate, aportul de carbohidrați poate varia, dar un număr aproximativ ar fi între 50 și 150 de grame pe zi.

Să luăm ca și exemplu o femeie de 50 de kilograme. Pentru ea, un aport de 130 de grame de carbohidrați zilnic ar fi unul moderat, poate chiar ridicat. Pe de altă parte, dacă luăm același număr de carbohidrați dar facem referire la un bărbat de 100 de kilograme, aportul de carbohidrați este unul foarte redus.

Beneficiile dietei Low Carb

Dieta Low Carb este preferată de majoritatea oamenilor deoarece restricțiile alimentare nu sunt foarte severe, având o listă de alimente destul de lângă din care pot alege. De asemenea, nu este recomandat eliminarea definitivă a unor produse pe parcursul dietei, ci doar consumul lor în moderație.

Dieta Low Carb ține nivelul de insulină sub control, ajută la gestionarea stării de foame și împiedică depozitarea carbohidraților, fapt ce ar putea ajuta în pierderea în greutate.

Cu o astfel de dietă, este foarte ușor să intri într-un deficit caloric. Nu este necesar să urmărești exact la virgulă aportul valoric. Sunt studii ce scot în evidență faptul că prin limitarea unei grupe de alimente, oamenii tind să mănânce mai puține calorii într-o zi, în medie. Acest lucru rezultă în intrarea în deficit caloric și pierderea în greutate.

Desigur, odată cu pierderea în greutate, starea de sănătate și cea mintală se vor îmbunătăți.

Riscurile dietei Low Carb

Dietele Low Carb nu au o definiție foarte exactă, iar aportul de carbohidrați poate varia mult în funcție de persoană. Dacă numărul carbohidraților este redus, înseamnă că vom avea un aport redus de fructe și legume, fructele fiind bogate în carbohidrați.

Dacă nu avem grijă, putem face alegeri mai puțin sănătoase în ceea ce privește alegerea unor alimente, de exemplu, aportul crescut de grăsimi saturate.

Rezultatele pot fi influențate dacă suntem în surplus caloric sau deficit caloric. Din acest motiv, este recomandată discuția cu un nutriționist autorizat când vine vorba de a face o astfel de decizie. El știe exact ce alimente aveți voie să consumați, și mai important, în ce cantități.