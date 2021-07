Diana Enache a divulgat secretul mizer din showbiz. Ce a pățit de când a început să cânte, de fapt

Diana Enache, fiica artistului Adrian Enache, a povestit cât de greu este să răzbești în domeniul showbiz-ului, dar mai ales de cât de greu i-a fost să scape de titulatura de ”fata lui tata”.

Diana Enache a venit azi în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani unde a cântat o piesă. Fiica lui Adrian Enache a povestit că i-a fost greu să demonstreze că ea chiar are un cuvânt de spus în muzică și că nu este doar ”fata lui tata”. Tot Diana Enache a povestit că după tentativa de viol prin care a trecut în urmă cu mai mulți ani a avut nevoie de multă terapie.

”Eu chiar cant, nu sunt fata lui tata. După evenimentul prin care am trecut (n.red. tentativa de viol), am schimbat vreo patru psihologi, au zis ca sunt un caz pierdut. Dar astea au trecut acum, cant, merg la evenimente. E greu, daca nu dai bani sau nu esti cu cineva e greu sa razbesti”, a mărturisit Diana Enache.