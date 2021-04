Diana Enache și Răzvan Simion, dialog halucinant în direct, la TV. El pare că s-a dat la ea, dar replica ei tăioasă spune tot

Diana Enache, fiica artistului Adrian Enache, a venit azi în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, alături de formația Alb Negru și au cântat piesa pe care o au împreună, și anume, ”Joc periculos”. Doar că după ce au cântat și au fost nevoiți să se așeze pe canapea, Răzvan a ținut ca fiica celebrului artist să se așeze lângă el. De aici a urmat un dialog savuros între cei doi, tachinându-se reciproc cu subînțeles.

Diana Enache are o voce minunată, semn că moștenește din plin calitățile vocale ale tatălui ei. Aceasta a făcut un featuring cu formația Alb Negru, iar rezultatul a fost unul spectaculos. Aceasta și formația Alb Negru au venit să cânte noua piesă și la Neatza cu Răzvan și Dani. Apoi, la interviu, aceștia au fost preluați de către Răzvan Simion, care a insistat ca ea să se așeze lângă el, iar băieții în altă parte a canapelei. În acest moment, Diana Enache a reacționat imediat. Iar întte Diana Enache și Răzvan Simion s-a înfiripat un dialog inedit.

”- Stiți ca-i plac astea mai tinere lui Razvan, d-asta m-a pus aici!”

– Si tu ce părere ai despre asta?

– Niciuna, e doar o concluzie!”, a fost dialogul dintre cei doi.

Diana Enache a vorbit la Neatza cu Răzvan și Dani despre viața ei personală, dar și despre proiectele muzicale. Deși este o fire extrem de discretă, aceasta admite că are o relație și că este foarte îndrăgostită.

”Cu prietenul, de obicei, trebuie sa vin la usă, sa il vada tata. Este de actualitate (n.red. ca are o relație), eu sunt mai cu perdea, eu vreau sa vorbesc de muzica. E foarte frumos sa fii indragostit, nu vezi ca am o sclipire in ochi: Ma bucur ca am inceput proiectul asta cu baietii, mi-am dat seama ca daca nu te zbati tu, nu iese. Am crescut cu ei (n.red. cu formația Alb Negru). În rest, muncesc. Separat, când vin, îți zic tot ce vrei să știi”, a mai dezvăluit fiica lui Adrian Enache.