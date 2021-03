Diana Enache s-a schimbat radical. Nici nu te gândeai că se poate ocupa cu așa ceva

Diana, fiica lui Adrian Enache, a vorbit într-un interviu pentru OK! despre cum decurge viața sa în prezent, dar și despre momentele în care a simțit că lumea îi e dată peste cap. Tânăra și-ar dori propriul proiect TV, dar până atunci face show la radio, la Național FM.

Diana Enache, nouă ocupație: „Este o altă experiență”

„Există pasiune pentru viaţă, pentru frumos, pentru energie bună, pentru muzică, pentru râsete, pentru glume şi, atunci, toate astrele mi-au aranjat în aşa fel încât să pătrund în lumea radio-ului. Dragostea s-a produs la Gala Naţional FM, care a avut loc acum doi ani, în 2019. Acolo, pe plajă, am cântat alături de tatăl meu şi de alţi invitaţi minunaţi. Marian Dicu, actualul meu coleg de la tehnic, a observat felul meu de a interacţiona cu publicul şi faptul că eram atât de aproape de oameni.

A fost impresionat şi de timbrul meu vocal aşa că am fost invitată la radio, în emisiunea Tonomatul de duminică. A fost prima oară când am fost în postura de realizator de radio. Am început cu dedicaţii, citeam mesajele care veneau pe linia de WhatsApp şi alte chestii foarte uşoare. Apoi ne-am gândit la un concept interesant. Între mine şi Denis Ciulinaru, colegul meu de emisiune, este o diferenţă de 20 de ani. Ne-am gândit să facem ceva care să combine seriozitatea şi experienţa lui, cu energia şi tinereţea mea. Şi am intrat în proiectul – România vorbeşte la Naţional FM.

Şi iată că ne-am completat şi facem o echipă de mai bine de un an şi jumătate, cu audienţe foarte bune şi cu un feed-back pozitiv din partea ascultătorilor. Mulţumesc, cu această ocazie, tuturor oamenilor care au avut încredere în mine şi întregii echipe de la Naţional FM, pentru că mi-au dat ocazia de a-mi depăşi limitele şi de a învăţa să transmit exact ceea ce trebuie, fără să-mi văd publicul, cum eram obişnuită.

Este o altă experienţă. Eu, la evenimente, sunt faţă în faţă cu publicul, îl văd, îl simt, gesticulez în faţă oamenilor şi îi privesc în ochi. La radio a fost total diferit. Nici nu-mi dau seama când a zburat timpul. Mă trezesc cu drag în fiecare dimineaţă şi de luni până vineri, de la ora 10.00, încerc să le fac ascultătorilor cele mai frumoase dimineţi”, a declarat Diana Enache pentru sursa menționată.

A afectat-o pandemia?

„Nu am căzut în vreo depresie, nici nu am ajuns în punctul în care să spun că nu mai suport să stau în casă. Fiind un om foarte activ şi optimist, mi-am găsit fel de fel de activităţi. Nu m-am plictisit absolut deloc. În fiecare zi am avut ceva de făcut. Chiar şi când am stat în izolare o lună, în timpul bolii şi după întoarcerea din America. În rest am lucrat şi probabil nu am simţit ca un om care a stat numai acasă.

Din punct de vedere financiar, nu am trecut printr-o perioadă chiar roz, pentru că nu au mai fost evenimentele de altădată. Dar am învăţat să gătesc, şi să fac alte lucruri cărora, înainte de pandemie, nu le-am acordat prea mare atenţie”, a declarat aceasta, fiind întrebată cum a afectat-o pandemia și dacă a pierdut mult și pe plan financiar.