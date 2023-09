Diana Bulimar revine la Antena 1. La ce emisiune va putea fi văzută fosta gimnastă: „A fost mult mai greu decât mă așteptam” EXCLUSIV VIDEO

După ce a făcut echipă cu Larisa Iordache la America Express, Diana Bulimar revine pe micul ecran tot într-o emisiune de la Antena 1. Fosta gimnastă s-a numărat printre concurenții din noul sezon al emisiunii “Poftiți pe la noi”.

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Diana Bulimar ne-a spus cum este amfitrionul nea Marin dincolo de camerele de luat vederi, dar și de ce provocări a avut parte în Balcic, Bulgaria, unde au avut loc filmările show-ului de la Antena 1.

Diana Bulimar, într-o nouă emisiune la Antena 1

După experiența trăită la “Poftiți pe la noi”, sportiva consideră că reality show-ul America Express rămâne cel mai greu format TV la care a participat.

Nea Mărin revine în forță pe micul ecran, show-ul lui fiind filmat astă- vară, unde printre concurenți s-au numărat și vedete care au participat la America Express. Prezentă la lanarea ediției de toamnă A List Magazine, Diana Bulimar ne-a povestit experiența trăită la filmările pentru show-ul de la Antena 1.

PLAYTECH: Revii pe micul ecran la emisiunea lui nea Mărin, cum a fost experiența pentru tine?

E prima dată când am mers la nea Mărin, nu știu cum am ajuns acolo și cred că suntem și singurii care am mers în Balcic, în Bulgaria. A fost foarte frumos, pentru că am fost reuniți cu cei de la America Express, câțiva de acolo am făcut echipă aici. A fost greu, mult mai greu decât mă așteptam și atât pot să vă spun: eu nu am crezut că această piele și acest corp va vedea fermă de melci dimineață, să tundă oi la prânz și să scoată mațele unui pește seara. Nu am crezut vreodată în viața mea că eu o să fac așa ceva. Nu am dat la boboci, dar nu mai aveam mult. A fost mișto overall.

Cotește și: Imagini de colecție cu Diana Bulimar

PLAYTECH: Cum e nea Mărin dincolo de camerele de luat vederi?

În primul rând sunt o sportivă disciplinată și așa m-am dus, pentru că știam cum este nea Mărin. Nu este mare diferență pe cameră și în spatele camerei, este la fel de energic, la fel de disciplinat, arată bine, ne-am înțeles bine și și (n.r în ambele situații).

PLAYTECH: Ai făcut echipă cu Larisa Iordache și aici? La America Express ați fost împreună și știu că sunteți și prietene dincolo de colege.

Am fost prima dată colege, după prietene de America Express, dar la nea Mărin nu ne-am întâlnit, pentru că s-a dorit a fi divizate aceste echipe din alte echipe de la America Express, dar ne-am înțeles foarte bine. Am fost o echipă de 4 persoane.

PLAYTECH: Ai cedat din cauza oboselii la un moment dat?

Nu am cedat, pentru că a fost destul de scurt timpul, adică a fost doar o săptămână, dar mi-a adus aminte de angrenarea din America Express, adică după a doua zi deja iar auzeam zgomotul acela în ușa mea de zici că dădea ușa la o parte nea Mărin, deci a fost greu.

PLAYTECH: La ce oră era trezirea dimineața?

La 6.30 și era vară, adică deja programul meu s-a schimbat, nu mai era cum merg la sală.

Citește și: Diana Bulimar are un trup de invidiat

PLAYTECH: Dacă ar fi să faci un top 3 al formatelor TV la care ai participat, care ți s-a părut cel mai greu de dus?

Cel mai greu sută la sută este America Express. Nu zic că a fost ultimul, dar din punctul meu de vedere mi-e mult mai ușor la partea sportivă, pentru că mă descurc față de a vorbi cu oameni, a întreba oameni, de a ruga oameni încontinuu să-mi dea de mâncare, să-mi dea o cazare. Mi se pare mult mai greu decât să mă dau peste cap, adică cu vorbele mai puțin, cu fizicul mai mult.