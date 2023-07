Diana Bulimar, apariție ravisantă pe Internet. Fosta gimnastă are un trup de invidiat FOTO

Diana Bulimar este una dintre cele mai cunoscute gimnaste. Pe lângă un corp de invidiat, sportiva se poate lăuda și cu perfomanțe de-a dreptul impresionante. Fosta campioană europeană a cucerit medalia de bronz la Olimpiada de la Londra din 2012. Însă, Diana Bulimar a renunțat la gimnastica de performanță, iar acum antrenează copiii care-i împărtășesc aceeași pasiune.

Chiar dacă au trecut șapte ani de la retragere, Diana Bulimar arată senzațional. Perfomanțele sale i-au impresionat pe oameni. De-a lungul timpului, sportiva a reușit să-și facă o comunitate pe Instagram. Este activă pe platformele de social media, fiind urmărită, doar pe Instagram, de peste 140 de mii de persoane

Recent, sportiva a postat mai multe fotografii din vacanță. Fotografiile o înfățișează pe Diana Bulimar, în costum de baie pe o plajă situată în apropiere de Scala Dei Turchi. Fotografiile au strâns mii de aprecieri și de comentarii. În rubrica de comentarii și-au făcut loc cuvintele frumoase, venite din partea urmăritorilor.

De-a lungul timpului, foarte mulți oameni s-au întrebat ce a făcut-o pe Diana Bulimar să se retragă din gimnastică. Fosta gimnastă a făcut lumină în poveste și a precizat motivele care au determinat-o să se retragă.

„Eu am simțit (n.r. că vrea să se retragă) când am ajuns în punctul în care voiam să plec de la lot, am ajuns acasă și nu-i mai cunoșteam pe părinții mei și nici ei pe mine. Nu mai comunicam. Aveam cinci operații, a venit și a șasea și am zis că nu mai pot.

Nu am zis eu că nu mai pot, mi-au zis ei că e mai bine să merg acasă să mă recuperez, după ce mi-am rupt tendonul ahilian. Am avut șase operații, ar trebui să o fac și pe a șaptea, pentru că, după ce am ajuns acasă, parcă mă simțeam ok și mai voiam.

Ai mei nu voiau să mă întorc să fac gimnastică, dar i-am mințit, într-un fel sau altul, când le-am zis că doar la București găsesc parte de marketing și management la UNEFS (n.r. Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport). M-am întors la Dinamo, m-a mai pălit o dată și după am zis că e gata.

M-am lovit o dată de bârnă, m-am lovit la rotulă, am mers la doctor, mi-a scos apa de acolo și mi-am zis ‘Gata, pup, la revedere!’”, a povestit Diana Bulimar, la podcastul ”Vreau să Știu”.