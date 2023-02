Larisa Iordache şi Diana Bulimar, imagini de colecţie. Cele două au pozat senzual, spre fericirea internauţilor. Foto

Diana Bulimar și Larisa Iordache sunt prietene de ani buni, iar tocmai această relație fabuloasă le-a adus împreună în multe evenimente grele din viață. De asemenea, ele au profitat de conexiunea pe care o au și în cadrul show-ului ,,America Express”, acolo unde s-au distrat de minune și au reușit să devină mai cunoscute publicului larg. Iată cum s-au pozat acum celebrele gimnaste! Fanii nu se așteptau la astfel de fotografii.

Diana Bulimar și Larisa Iordache formează o prietenie impresionantă din copilărie. Acestea s-au cunoscut datorită sportului pe care l-au practicat cu mare plăcere, iar ulterior au ajuns să se apropie din ce în ce mai mult.

Tinerele au fost alături una de cealaltă în momentele mai puțin plăcute din viață, iar datorită conexiunii dintre ele au decis să accepte provocarea de la ,,America Express”, acolo unde oamenii le-au cunoscut mai bine.

Iată că sportivele au decis să rămână în ochiul public și să facă o ședință foto care urmează să apară pe coperta unei reviste celebre de la noi în scurt timp. Chiar Larisa a fost cea care a postat recent câteva poze cu cele două și a oferit un mesaj scurt internauților care o urmăresc cu mare drag.

Cele două sportive s-au împrietenit în 2007, dar nu totul a fost roz de atunci în povestea lor. Mai exact, ele au avut o perioadă de trei ani în care nu și-au vorbit deloc.

„Ca-n orice relaţie. Am stat trei ani în care nu prea am vorbit. Când ne întâlneam, vorbeam, evident. Întâi de toate, ştim că trebuie să fim mature şi să comunicăm, chiar dacă avem o problemă. Dar nici nu suntem genul care să vorbim zilnic, să ne dăm raportul”, a declarat gimnasta în urmă cu ceva timp.

„Prin 2012, când ne-am întors de la Olimpiada de la Tokyo, am avut două săptămâni libere, după o perioadă de şase luni în care ne-am antrenat continuu – pentru că, în anul acela, pentru noi n-au existat decât Europenele şi Olimpiada.

Şi, în vacanţa cu familia, am exagerat un pic cu mâncarea şi ne-am întors cu multe kilograme în plus, de toţi antrenorii ne spuneau că arătăm ca două gogoşi. Şi au început să ne strige Gogo şi-așa am rămas amândouă cu porecla asta”, a mai mărturisit aceasta.