Diana Belbiță s-a săturat de criticile românilor. Fosta concurentă Exatlon va reprezenta o altă țară în UFC

Diana Belbiță, luptătoare profesionistă de MMA, s-a săturat de criticile românilor. Fosta faimoasă de la Exatlon va reprezenta o altă țară în UFC.

Diana Belbiță, multiplă campioană națională, europeană și mondială la Kempo, campioană la kickboxing și luptătoare profesionistă de MMA, de altfel, și singura campioană de MMA a României, nu își va reprezenta țara în UFC. Hotărârea a venit în urma criticilor din partea românilor.

Vestea a fost dată chiar de luptătoare, pe pagina ei de Facebook. În josul unei fotografii în care apare steagul Canadei, ”Prințesa Războinică”, căci așa e cunoscută în ring de adversari, și-a motivat decizia: ”Nu țara e problema, ci oamenii care nu fac decât să denigreze”. Așadar, după ce a debutat cu o înfrângere în UFC, zilele trecute, luptătoarea a hotărât să reprezinte Canada.

Diana Belbiță a explicat totul, pe larg, pentru gsp.ro. Luptătoarea de MMA a declarat că în Canada e cu totul alt nivel și, mai mult, acolo nimeni nu se uită ”ciudat” la ea pentru că e fata, toți oamenii fiind egali. De asemenea, fosta concurentă de la Exatlon a afirmat și că inițial credea că se va muta pentru o scurtă perioadă în Canada, dar a decis să rămână. Astfel, România va fi pentru ea doar o țară pe care o va vizita când și când.

„În primul rând, e cu totul și cu totul alt nivel aici. În plus, aici am fost acceptată foarte bine. În România, ca fată, toți se uită un pic ciudat la mine. Aici nu s-a întâmplat așa ceva. Socializăm altfel și toată lumea e egală, toți ne simțim la același nivel. Aș putea compara Canada cu un oraș în care am stat: Oradea. De ce? Pentru că e liniște, lumea e liniștită.