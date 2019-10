Fosta concurentă Exatlon Diana Belbiță a pierdut primul meci din UFC. Cine a învins-o pe româncă

Diana Belbiță a urcat pentru prima dată în ringul UFC, în noaptea vineri spre sâmbătă. Fosta concurentă de la Exatlon a fost învinsă de englezoaica Molly McCann, la capătul celor trei reprize. Sportiva noastră a fost la un pas să fie făcută K.O. în repriza secundă, dar și-a revenit și a rezistat până la final.

Fosta concurentă de la Exatlon a urcat pentru prima dată în cușca UFC, la vârsta de 23 de ani, împotriva luptătoarei Molly McCann (29 de ani, palmares 2-1 în UFC). Diana Belbiță a început mai bine meciul și a dat semne că îi poate face față mult mai experimentatei sale adversare, dacă stă pe picioare.

Lucrurile s-au schimbat complet în runda cu numărul doi, atunci când McCann a pus-o la podea pe Prințesa Războinică și a fost foarte aproape să o facă K.O. Sportiva din România a primit și o penalizare, după ce arbitrul a observat că aceasta se ținea de gardul cuștii.

BIG TIME G&P from @MeatballMolly in Round 2️⃣! 👊



Oboseala și uzura și-au spus cuvântul în runda a treia, când ambele sportive au preferat un joc de tatonare. Diana Belbiță nu a mai reușit să recupereze punctele pierdute în repriza secundă și a pierdut partida cu scorul de 30-26. A fost cea de-a cincea înfrângere a Dianei în MMA, care mai are și 13 victorii.

Liverpool, stand up! 🙌@MeatballMolly with a trio of 30-26’s to win convincingly at #UFCBoston! 🍀

📺 Watch LIVE on @UFCFightPass NOW! pic.twitter.com/2S2d1TOR27

— UFC Europe (@UFCEurope) October 19, 2019