Din păcate, s-a confirmat! Un nou diagnostic crunt pentru Rona Hartner. Internată de urgență

Medicii au pus un nou diagnostic crunt pentru Rona Hartner, deși actrița urmează un tratament revoluționar în Franța, care nu ar fi trebuit să îi atace organismul. Artista și-a anunțat admiratorii că se află internată în spital și că nu va ajunge în România pentru spectacolul programat pe 25 mai la Sala Palatului.

Diagnostic crunt pentru Rona Hartner

Rona Hartner a plecat în Franța în luna aprilie, după ce a aflat că are cancer, a fost supusă unei intervenții chirurgicale și a început tratamentul cu citostatice. Credincioasă din fire, artista își petrece timpul rungându-se pentru viața ei. Din păcate, a fost diagnosticată cu o altă boală.

„Dragilor, veștile apar încetul cu încetul. Am aflat că am o embolie pulmonară și nu o să pot să ajung la Sala Palatului pe 25 mai. Am embolie pulmonară și nu e de glumă. Rămân la spital, știu că vă gândiți la mine și vă rugați pentru mine. Deci nu pot să vin în România, în perioada asta oricât mi-aș dori de mult. Vă pup”, este anunțul făcut de Rona Hartner pe Facebook.

Fanii se roagă pentru sănătatea artistei

Admiratorii Ronei Hartner i-au transmis că se roagă pentru ea și i-au urat însănătoșire grabnică. Iată câteva dintre mesajele postate de fani pe rețeaua de socializare:

„Ma rog pentru tine Rona. Te pup si Dumnezeu sa-ti ajute sa iesi din impasul asta si sa te faci bine.”

„Ma gandesc mereu la tine! Sper sa iti revii cat mai curand. Esti o femeie putetnica. Sa ne tii si pe noi la curent!”

„Putere și încredere! E o altă încercare, pe care o vei depăși, cu dragostea de viață, de oameni și de frumos pe care o deții! Însănătoșire grabnică!”

„Dumnezeu te iubește, dragă Rona. Ai credință, ai speranță si ești puternică. Vei fi bine!”