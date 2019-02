România e în cea mai mare criză de medici: specializarea vitală pentru sistem

În condițiile în care anul în România se nasc o mie de copii cu malformații la inimă, doar doi medici pot face operații pentru a-i salva. În tot acest timp, statul se laudă cu șase sectii de chirurgie cardiologica pediatrica, însă ele există doar pe hârtie.

Asta pentru că, multe dintre cele șase secții au lacătul pus pe ușă, care se dă jos ocazional, atunci când medici străini vin să opereze la noi în țară. Deaorece, în România sunt doar doi medici care pot face astfel de operații complexe. Iar din acestă cauză jumătate din copii cu probleme cardiace nu ajung să fie operați la timp.

„Sălile sunt absolut ok în sensul că există pompă de circulație extracorporal, partea de anestezie, ventilatorul de anestezie, scule, truse absolut ok. E ca afară, nu am ce să mă plâng. Anul trecute s-au operat 69 de bolnavi aici plus 32 de cataterisme cardiace. Cam 100 de bolnavi pe an. Secția e deschisă din 2016, a declarat Andre Bârsan, medic chirurg.

De exemplu, la Spitalul de copii Grigore Alexandrescu are de aproximativ trei ani o singură secție de chirurgie cardiovasculară și un singur medic. Astfel, viețile copiilor sunt puse pe listele de așteptare, pentru că un singur medic nu poate opera continuu.

„Deocamdată am scos un post de chirurg şi un post de anestezist pentru chirurgie cardiovasculară și pe niciunul nu s-a înscris nimeni. Aparatura a costat nouă milioane de euro”, a declarat Alexandru Ulici, manager Grigore Alexandrescu.

Încă o secție de chirurgie cardiovasculară se mai află la Spitalul Marie Curie din București. Însă și această secție duce lipsă de personal medical calificat. De cele mai multe ori, pentru a salva inimile copiilor, medicii străini vin pentru a face operații lunar în România.

„Noi stăm la Bucureșți în fiecare lună pentru zece zile. Colegii noştri de la cardio ne prepară pacienții. Stăm zece zile, operăm între 15 și 18 ,20 de pacienți în fiecare misiune. Deci noi, scopul nostru nu e doar să operăm, ci să facem teaching. Învățăm echipa locală, când am venit în 2013 nu a fost nimeni. Am venit în misiune, eram 15 persoane. Acum echipa e aproape completă la Marie Curie. Sperăm cât mai curând să fie autonome”, a declarat Tammam Youssef , medic chirurg cardiolog pediatru.

Numărul pacienților care aleg să se opereze în România scade dramatic de la un an la altul. Astfel, în 2016 doar 1.657 de pacienți au fost operați la noi în țară, în timp ce 201 au ales să se opereze în străinătate. Iar în anul 2017 s-au operat în străinătate 252 de pacienți, comparativ cu cei 1.553 care s-au tratat în țară. Probail mulți mai mulți dintre aceștia s-ar fi operat în străinătate dacă ar fi avut veniturile necesare.

Statul Român decontează 2,5 milioane de lei, anual, pentru operaţiile în străinătate. „Nu poți să plătești o intervenție cardiacă pentru un bebe sau un copil la fel cum plănuiești o apendicită sau o altă intervenție comună”, spune Cristian Sas, preşedintele Colegiului Medicilor.