Dezvăluirile Simonei Halep despre starea de sănatate în care se află înainte de US Open 2022. Ce s-a întâmplat, de fapt, de s-a retras de la Cincinnati

Simona Halep a surprins o lume întreagă cu decizia ei de a se retrage din turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Cincinnati, chiar cu câteva ore înainte de startul meciului. Românca noastră (6 WTA) urma să se dueleze cu Veronika Kudermetova, însă din cauza unor probleme de sănătate a decis să facă această alegere. La câteva zile distanță, Simona Halep a povestit cum se simte înainte de US Open 2022.

Campioana României vine cu vești bune pentru milioane de fani care au stat cu sufletul la gură din cauza emoțiilor provocate în urma accidentării sale, în timpul primului tur de la Cincinnati. Din cauza oboselii și a epuizării, Simona Halep a decis să se retragă din cel de-al doilea tur de la Cincinnati pentru a se recupera la picior și pentru a fi pregătită să joace în cadrul ultimului turneu de Grand Slam al anului, US Open, care se va desfășura în perioada 29 august – 11 septembrie.

Din păcate, în timpul meciului cu rusoaica Anastasia Potapova, Simona Halep s-a accidentat la un picior și cu greu a făcut față confruntării, având în vederea starea precară în care se afla. Cu toate acestea, tensimena noastră a avut puterea să joace până la finalul meciului, impunându-se în trei seturi, după 2 ore și 15 minute de joc. După victorie, Simona a rezumat în câteva cuvinte intensitatea meciului, mulțumindu-le celor care i-au fost alături.

„Doar am luptat până la final, ea e o luptătoare de asemenea, o jucătoare puternică, amândouă am avut un meci foarte bun, eu am fost obosită, dar e mereu minunat să termin cu o victorie. Publicul m-a ajutat fără doar și poate, vă mulțumesc tuturor pentru sprijin. E mereu foarte plăcut să vă am alături, m-ați ajutat să trec mai departe”, a transmis Simona după meci.