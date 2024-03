Andreea Marin și Florin Busuioc se numără printre vedetele care și-au schimbat stilul de viață, reușind să atingă greutatea ideală. Fosta prezentatoare TV a slăbit 20 de kilograme, iar Busu a dat jos 24 de kilograme și mai vrea să scape de vreo 6. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Carmen Barcan, terapeuta lor, ne-a spus cum au slăbit de fapt, subliniind că adoptarea unui stil de viață sănătos și respectarea lui reprezintă, de fapt, cheia succesului de a fi în cea mai bună formă.

Carmen Barcan: “Am lucrat ușor cu Busu”

Carmen Barcan, cunoscută drept terapeuta vedetelor, susține că pregătirea alimentelor este esențială în privința obținerii și păstrării siluetei ideale. De asemenea, terapiile de remodelare a corpului au un rol important.

Ați făcut magie cu multe vedete, printre care Andreea Marin, Florin Busuioc. Ne puteți spune cum le-ați schimbat viața și siluetele?

Da, le-am schimbat viața pentru că sunt oameni fericiți acum, oameni împliniți, oameni care văd speranța în absolut orice. Nu cred că vreodată vor simți deznădejdea, pentru că tot ceea ce au învățat ei în tot acest program, au învățat despre speranță, despre bine, despre frumos. Și asta transmit și ei mai departe.

Mă bucur că am putut să lucrez cu astfel de oameni, sunt oameni deosebiți de o foarte mare calitate și ei la, rândul lor, sunt un exemplu pentru ceilalți.

Busu îmi spunea că se cântărește zilnic. Cât de conștiincios a fost pe perioada celor 8-9 luni de când lucrați împreună?

Sincer, când a venit, nu mi-a inspirat acea încredere că va face lucrurile bine încă de la început, dar, culmea, din prima zi a respectat totul. Între noi s-a creat o legătură bazată pe respect, pe încredere și a funcționat maximum. Noi am făcut o echipă foarte bună. Am lucrat ușor cu Busu, pentru că am fost pe aceeași lungime de undă, am avut subiecte comune de discuții, credem amândoi în aceleași lucruri, avem viziuni comune, ne-a fost ușor.

Carmen Barcan: “Nu e suficient ca persoana să slăbească”



Principiul peste care nu putem trece este acea conștiinciozitate. Este vorba despre frecvența cu care noi practicăm aceste terapii. O terapie durează 3 ore, 3 ore și ceva, timp în care discutăm despre stil de viață și lucrăm cu ajutorul unor aparate care sunt performante și care ne ajută foarte mult să remodelăm corpul. Dar tot ceea ce se învață despre stil de viață sănătos este, practic, baza a tot ceea ce vom face de acum înainte. Nu e suficient ca persoana să slăbească, este foarte important ca acea persoană să știe să se mențină și să își schimbe stilul de viață întru totul, pentru că adevărata fericire constă într-un stil de viață. Dacă am ști cu toții ce înseamnă stil de viață, cu toții am fi fericiți.

Carmen Barcan: “O bucată de carne gătită în două moduri diferite poate să aibă o diferență chiar și de 1000 de calorii”

De exemplu, pe Andreea Marin ce ați sfătuit-o să schimbe în ceea ce privește alimentația?

Andreea Marin a învățat, în primul rând, să gătească corect. Noi am petrecut foarte mult timp împreună în timpul liber, ori la ea acasă, ori la mine, ne-am întâlnit și am gătit împreună. A învățat cum se gătește corect, pentru că, de cele mai multe ori, aici greșim: mâncăm la întâmplare, preparatul nu este bine pregătit și apar problemele.

O bucată de carne gătită în două moduri diferite poate să aibă o diferență chiar și de 1000 de calorii. Dacă gătim la aburi este mult mai simplu și mult mai corect din punct de vedere al modului de pregătire decât dacă am prăji într-o tigaie, dau un exemplu. Fructele putem să le mâncăm în stare proaspătă, nu să facem fresh. Foarte rar să ne permitem un fresh, dar să folosim pulpa, altfel nu este bine. Am dat două exemple.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu