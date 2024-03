Ce face Florin Busuioc înainte să plece la PRO TV? Ritualul lui zilnic: ”La ora 5:30 dimineața” VIDEO EXCLUSIV

Prezentatorul rubricii Meteo de la Pro TV a declarat război kilogramelor în plus, anul trecut, iar în aproximativ 9 luni a reușit să slăbească nu mai puțin de 24 de kilograme. O schimabre radicală benefică atât din punct de vedere al sănătății, cât și în ceea ce privește aspectul fizic. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Busu ne-a spus la ce greutate vrea să ajungă, dar și că s-a împrietenit cu cântarul, monitorizându-și zilnic evoluția.

Florin Busuioc: “Mai am de slăbit 6 kg”

Florin Busuioc s-a numărat printre invitații de seamă la ziua de naștere a lui Carmen Barcan, celebra terapeută care i-a schimbat radical stilul de viață vedetei Pro TV. Mândru de rezultatele obținute, Busu ne-a mărturisit că se cântărește în fiecare dimineață înainte de a pleca la Pro TV.

Câte kilograme ați slăbit?

24 kg. De la 110 am ajuns la 86 și mai am de slăbit 6 kg, dar acum sunt într-o perioadă de stagnare. De vreo 3 luni – 2 luni jumate nu am mai slăbit, însă cred că o să fac un efort și o să slăbesc încă 6 kilograme.

Florin Busuioc: “Eu trebuie să văd în fiecare zi progresul pe care l-am făcut”

V-ați împrietenit cu cântarul?

M-am împrietenit, în fiecare dimineață mă cântăresc. Înainte să plec la Pro TV, la 5.30 mă cântăresc. Nu există dimineață să nu mă cântăresc, pentru că trebuie să știu în fiecare zi. Ce se întâmplă? Când te duci la Carmen Barcan ai un target.

Ea zice: până data viitoare când vii la mine, ai de slăbit 600 grame sau 800 de grame sau 500 de grame, nu are importanță cât. Eu trebuie să văd în fiecare zi progresul pe care l-am făcut, că dacă nu am făcut, nu mă mai duc la Carmen în ziua aceea, pentru că dacă nu reușești să atingi targetul…

Ea acum a fost înțelegătoare cu mine și m-a lăsat să stagnez, nu mai fac oricum 2 ședințe pe săptămână, fac una, dar m-a lăsat să stagnez pentru că și-a dat seama că corpul meu nu mai vrea să se ducă mai jos deocamdată. Dar o să vrea!

În cât timp ați scăpat de cele 24 de kilograme?

8-9 luni. Nu a fost într-un timp foarte scurt. Atâta a avut nevoie, atâta s-a întâmplat.

La alimentație ce ați schimbat? Ce păcate culinare aveați?

Tot. Mâncam mici, grăsimi, carne grasă, sarmale, tot felul de greutăți. Nu mai mănânc așa ceva! Acum mai mănânc un piept de curcan cu legume, orez cu ou fiert și cu ardei. Mănânc lucruri simple: iaurt grecesc cu brânză de vaci, în care pot să mai pun și niște fructe de pădure, niște alune, niște nuci, cam asta. Nu mai mănânc greu.

Florin Busuioc: “Ultima masă din zi este la ora 5.00 seara. Asta e marea șmecherie!”

Trebuie să existe o disciplină. Vă pregătiți mâncarea pentru a doua zi?

Nu, niciodată, îmi fac mâncarea pe moment. Ideea este că ultima masă din zi este la ora 5.00 seara, asta e marea șmecherie! După ora 5.00 eu nu mai mănânc.

Și a doua zi când e prima masă?

La ora 2.00.

În intervalul ăsta dacă vi se face foame, cum o păcăliți?

De la o vreme nu mi se mai face foame. La început mi se mai făcea, e adevărat. Dacă e să mai păcălesc într-un fel seara, la 8.00 – 9.00, când mi se face îngrozitor de foame și nu mai rezist, mănânc un iaurt sau mănânc o bucată mică de carne sau un ardei sau un castravete, dar nu mi se întâmplă de fiecare dată.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu