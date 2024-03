Cum a slăbit Andreea Marin, de fapt: „E complicat, am ținut un jurnal.” Ce îi spune Violeta acum? VIDEO EXCLUSIV

Andreea Marin este complimentată pentru felul în care arată. Fosta prezentatoare TV a slăbit 20 de kilograme, recuperându-și silueta de odinioară. Tot procesul a pornit în urma unei probleme de sănătate, care a obligat-o să meargă la medic. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Andreea Marin ne-a povestit că și-a modificat toate rochiile după ce a slăbit câteva mărimi la haine.

Andreea Marin: “Am avut o problemă de sănătate serioasă, asta m-a dus de pe stradă cu salvarea direct la spital”

Andreea Marin i-a fost alături lui Carmen Bercan la petrecerea dată cu ocazia zilei sale de naștere. Nutriționista i-a schimbat stilul de viață vedetei și a ajutat-o să revină la formele de odinioară.

Andreea, care a fost momentul zero când ai spus stop și ai fost nevoită să iei măsuri în primul rând pentru sănătate?

În cazul meu nu a fost vorba de dorința de a-mi contura silueta. Sunt și multe lucruri pe care le știu, le-am învățat în viață. Teoria e una și respectarea în practică a celor pe care le ști e alta.

Am muncit foarte mult în ultimii ani, cu somn puțin, cu dezechilibru din punct de vedere nutrițional, deși încercam mereu, eram mereu conștientă și încercam să echilibrez lucrurile. Dar până la urmă dacă nu există o balanță corectă în toate, nu faci ce trebuie.

La un moment dat am avut o problemă de sănătate serioasă, asta m-a dus de pe stradă cu salvarea direct la spital și medicul de acolo a descâlcit cauzele și situația. Și, printre altele, mi-a spus că aceste kilograme în plus, aveam acum un an și ceva 20 kg în plus față de acum, sunt o cauză, corpul meu avâd o limită, o toleranță și eu am depășit acea limită.

În momentul în care depășești acea limită, totul se dezechilibrează, sănătatea în primul rând, pentru că eu fiind înaltă cumva nu-mi dădeam seama. Fură, înălțimea te păcălește, pur și simplu, eh, pui o haină cu un număr mai mare și zici că ești bine. Ori cu problemele de sănătate nu poți păcăli atât de lesne.

Andreea Marin: “Purtam 44-46 la haine, acum sunt la 40, uneori chiar și 38”

Concret, ce ai făcut?

E complicat. Am ținut un jurnal timp de un an asupra schimbărilor pe care pas cu pas le-am făcut, dar, în esență, dieta a fost esențială. Eu nu am slăbit cu sport, după 6 luni am început să fac și mișcare, dar asta pentru a menține și pentru a ajuta ceea ce obținusem deja. Însă am ținut o dietă și cu sfaturile date de Carmen Barcan și urmate de mine, pentru că ea este și terapeut pe această parte de nutriție.

Apoi, e foarte important, în momentul în care slăbești, să faci proceduri corporale. Și merg de două ori pe săptămână în continuare la Carmen Barcan, chiar dacă eu am terminat procesul de slăbire, nu vreau să slăbesc mai mult decât atât.

Am greutatea din liceu acum, dar în procesul acesta de slăbire trebuie să îți ajuți pielea, corpul să arate bine chiar dacă ai pierdut multe kilograme. Și fac asta de două ori pe săptămână pentru menținere acum.

Cred că ți-ai schimbat garderoba.

Toate rochiile au trebuit modificate, absolut totul. De unde purtam 44-46 la haine, acum 40, uneori chiar și 38.

Tu și Violeta obișnuiți să vă împrumutați haine? Cred că dimensiunile sunt asemănătoare.

Fiica mea mi-a spus: “Mami, nu știu ce e cu tine, dar când ies cu tine, parcă suntem colege!” Și într-adevăr acum Violetei îi vin hainele mele din liceu, iar eu am ajuns la greutatea de odinioară. Da, e plăcut să vezi asta.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu