Dezvăluiri uimitoare. Reghecampf s-ar fi iubit în mare secret cu încă o femeie celebră din showbiz. De asta nu mai vrea Victor Piţurcă să audă de el

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan urmează să divorțeze, după ce antrenorul Universității Craiova a fost surprins alături de amanta sa. Dincolo de mariajul cu soția sa, se pare că Reghecampf s-ar fi iubit în secret cu încă o femeie celebră. Tehnicianul a ajuns astfel la cuțite cu antrenorul Victor Pițurcă.

Laurențiu Reghecampf este un nume important în lumea fotbalului, tehnicianul evoluând de la statutul de jucător de fotbal la cel de antrenor al unor echipe de renume. Dincolo de cariera sa care s-a schimbat spectaculos de-a lungul anilor, se pare că în plan amoros Reghe a avut numeroase experiențe inedite.

Deși este cunoscut faptul că antrenorul a mai fost căsătorit în trecut, înainte de mariajul cu Anamaria Prodan, se pare că Reghecampf s-a iubit și cu o altă femeie celebră, care i-a atras antipatia lui Victor Pițurcă.

Se pare că între Reghecampf și Pițurcă există o tensiune de mai bine de 20 de ani, în ciuda încercărilor soțului Anamariei Prodan de a atenua conflictul. Totul ar fi pornit de la un eveniment din anul 2000, pe când Pițurcă o antrena pe Steaua, iar printre elevii săi se afla și Laurențiu Reghecampf.

În perioada respectivă, fostul antrenor al naționalei se iubea în secret, în afara mariajului, cu balerina Vica Blochina. Relația extraconjugală a lui Pițurcă a devenit cunoscută printre fotbaliști, iar Reghe s-ar fi lăudat că și el a iubit-o pe amanta antrenorului. Aceste zvonuri au ajuns la urechile lui Victor Pițurcă, care a încetat orice legătură cu cel care pe atunci era un simplu fotbalist.

Lăcătuș era căpitan de echipă și el i-a zis lui Piturca. Această Vica era și ea tânără și probabil că Pițurcă era îndrăgostit și nu i-a picat bine să afle că Laurențiu are treabă cu ea, a povestit Otilia Boldea, fosta soacră a lui Laurențiu Reghecampf, pentru Cancan, în 2012.

Tensiunile dintre cei doi actuali tehnicieni nu au fost temperate nici cu trecerea anilor. Laurențiu Reghecampf a încercat să se împace cu Victor Pițurcă, la un meci din Arabia Saudită, unde antrenorul craiovenilor i-a întins mâna pentru a da noroc. Pițurcă a reacționat însă dur și i-a întors spatele lui Laurențiu. Se pare că fostul iubit al Vicăi Blochina nu îl poate ierta pe Reghe. Cu toate acestea, Vica a fost o perioadă de timp bună prietenă cu familia Prodan-Reghecampf.

Fix cum a povestit Reghecampf a fost, a venit să dea mâna cu mine şi i-am întors spatele. Nici nu-mi dau seama cum de a îndrăznit să vină să dea noroc cu mine. Eu am anunţat că nu vreau să am de-a face cu el şi cu nevastă-sa, care înţeleg că vorbeşte despre mine, deşi nu ştiu dacă are ceva în comun cu fotbalul.

Ei sunt obişnuiţi ca în România, unde există oameni fără caracter, care azi se înjură, se scuipă, iar mâine sunt de gât. Eu nu sunt aşa. Reghe a fost jucătorul meu, l-am luat în lotul pentru Campionatul European de tineret deşi nu jucase deloc, am avut o relaţie OK cu el, dar cum a ajuns să aibă două rezultate bune a şi început să jignească, a recunoscut Pițurcă în 2015.