Dezvăluiri șocante făcute de fiica criminalului de la Onești: „Am spus cine sunt şi mi s-a închis telefonul”

Una dintre fiicele lui Gheorghe Moroșan, bărbatul ce a sechestrat și ucis doi muncitori, spune că a sunat la poliție pentru a aplana situația. Cu toate acestea, nimeni nu i-a răspuns. Fata susține că autoritățile i-au închis imediat telefonul atunci când a spus cine este.

Fiica lui Gheorghe Moroșan susține că atunci când a sunat la poliția din București si Bacău i s-a închis telefonul. Fata a sunat deoarece voia să aplaneze situația și să ajute la rezolvarea problemei. A suna chiar și la presă, iar acolo i s-a spus că nu se poate deplasa nimeni pe teren deoarece nu au o mașină disponibilă.

„Situaţia este foarte grea. Nu pot decât să las capul plecat, cuvintele sunt de prisos, oricât am încercat să aplanez această situaţie. Am sunat la Bacău, am sunat la Bucureşti. Am spus despre ce e vorba, am spus cine sunt şi mi s-a închis telefonul. Am sunat la sediile de poliţie. Aşa am avut în cap. Am sunat chiar şi la presă. «Nu avem maşină să ne deplasam în teren»” mi-au spus de la Bacău”, a declarat fiica criminalului din Oneşti.