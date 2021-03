Una dintre fiicele criminalului din Onești își acuză tatăl: „Recunosc că tata a luat viețile a două persoane nevinovate”

Apar informații noi legate de tragedia care a cutremurat România luni seară. Dubla crimă de la Onești a îngrozit milioane de români care au realizat că viața lor atârnă de un fir de ață și că, în cazul unor situații extreme, autoritățile dau greș în misiunea de a salva cetățenii. Una dintre fiicele criminalului a vorbit despre faptele tatălui său, recunoscându-i vina.

Cea de-a doua fiică a familiei Moroșan, aflată în Germania din 2004, a intrat în legătură telefonică în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, acolo unde i s-au pus mai multe întrebări legate despre situația actuală și despre legătura acesteia cu părinții săi.

Fiind înștiințată de acuzațiile pe care tatăl său le-a primit în trecut, femeia s-a arătat în necunoștință de cauză. Aceasta a declarat, de asemenea, că relația pe care aceasta o avea cu părinții săi era una foarte bună, în care comunicau în fiecare zi. Camelia Moroșan a dezvăluit că tatăl său a muncit ani ca șofer de TIR în Italia, iar în țară a revenit în urmă cu trei ani.

Nu îi este străină nici lupta pe care părinții au dus-s de peste zece ani cu autoritățile pentru a-și recupera apartametul. Cu toate acestea, femeia spune că autoritățile au ignorat acest caz, iar toate ușile le-au fost închise părinților ei.

Camelia Moroșan a povestit că a fost anunțată de sora sa de tragedie, iar ulterior a reușit să vorbească cu mama sa. Femeia a anunțat-o că se află în prezența polițiștilor, cărora le oferă informații despre apartament.

„În jurul orei 14.30 (15.30 în România), am vorbit cu mama prin apel video pe whatsapp. Era jos, cu poliția care îi cerea poze doveditoare cu apartamentul înainte de a fi luat în Complex (ChimCompex, compania care a intrat în posesia apartamentului deținut de Moroșanu până la executarea silită, n.r.). Înainte de a fi ele evacuate (se referă la mamă și la cealaltă fiică, n.r.).

Mama mi-a spus: închide, că trebuie să arăt acele poze. Am vrut să iau legătura (cu tatăl) dar pe moment nu am vrut să fac vreo greșeală. Am vorbit cu sora. În rest …

Vă spun sincer, am un copil, o fiică foarte legată de bunicii ei. Este traumatizată, stă toată ziua cu telefonul în mână, cu televizorul deschis, plânge și îmi spune: ‘la cine mă mai duc eu în vacanță, că nu mai am pe nimeni?’, a afirmat aceasta, potrivit Antena3.