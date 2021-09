Dezvăluiri neașteptate de la Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări: ‘Am plâns mai mult decât toată viața’

Irina Fodor, prezentatoarea de la Asia Express, a venit în platoul de la Neatza cu Răzvan și Dani. Aceasta a făcut dezvăluiri neașteptate despre noul sezon al cărei premieră va avea loc pe 18 septembrie.

Irina Fodor a dat detalii de la filmările emisiunii Asia Express. Aceasta a mărturisit că traseul a fost unul năucitor și că a plâns foarte mult la aceste filmări, cel mai mult din toată viața sa.

Premiera ține cinci zile si cinci nopți, 2 luni de maraton. Traseul este naucitor. Felul în care vezi concurenții după 2 luni este spectaculos. Am plâns în proiectul ăsta cât nu am plâns toată viața mea.

De mila lor, de dorul pe care ni-l împărtășeam, pentru ca fiecare avea acasă pe cineva. Traseul a fost Turcia, Georgia, Iordania si Israel. Am fost în zona de conflict, dar nu am fost în situații periculoase. Nu e chiar confortabil să vezi militari cu arme pe stradă, în Georgia am avut evenimente neprevăzute, era o avalanșă de zapadă în luna iunie. Din 18 septembrie, Asia Express.