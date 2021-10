Dezvăluiri din culisele Asia Express. Ce au povestit Eliza și Cosmin Natanticu în fața lui Dani Oțil

Eliza și Cosmin Natanticu, cuplul simpatic de la „Asia Express – Drumul Împăraților”, au făcut dezvăluiri surprinzătoare din culisele celebrei emisiuni de la Antena 1. Prezenți la Neatza cu Răzvan și Dani, cei doi concurenți au rememorat cele mai dificile momente din timpul competiției. Iată ce au povestit vedetele în fața lui Dani Oțil.

Eliza și Cosmin Natanticu formează un cuplu nu doar pe micul ecran, ci și în viața reală. Cei doi sunt căsătoriți de trei ani și se înțeleg de minune, chiar dacă în emisiunea „Asia Express” au avut loc și mici neînțelegeri. Competiția a fost pentru acești concurenți un test pe care l-au trecut cu brio. Greutățile întâmpinate pe traseu și proble dificile nu i-au dezbinat. Din contră, i-au unit și mai tare!

Invitați la emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, familia Natanticu a făcut mărturisiri despre experiența trăită la Asia Express. Eliza și Cosmin fac o echipă minunată, însă au avut parte și de momente mai puțin plăcute în cadrul concursului. În cele din urmă, au reușit să facă față provocărilor.

,,Eu am încercat să învăț turcă acasă, dar am reținut doar câteva cuvinte de bază. Eu mi-am notat pe o foaie cuvinte, dar în autobuz am pierdut lista și odată ajunși acolo a trebuit sa învățăm de nevoie.”, a mărturisit Eliza în fața lui Dani Oțil.