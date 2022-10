Dezvăluirea făcută de Betty Salam, de ziua fiului și a tatălui ei: „Aș putea jura!”. Ce fac cei doi când se întâlnesc EXCLUSIV

Betty și tatăl său, Florin Salam, se văd destul de rar în această perioadă, dat fiind programul foarte aglomerat al manelistului. Cei doi s-au văzut însă cu ocazia zilei de naștere a artistului, precum și a nepotului acestuia, ambii născuți pe 1 octombrie. Printre altele, Betty și tatăl său au discutat și despre un proiect comun.

„Voi avea un proiect cu tata. De la acel concert din Herăstrău nu am mai urcat pe scenă, pentru că mai întâi va trebui să mai scot și câteva piese noi. Perioada următoare voi intra in studio. Vreau ca acum să mă ocup de mine. Tata mă ajută, dar eu nu vreau să-l implic în cariera mea. Sunt încăpățânată. Am tot avut vacanță, gata, s-a terminat, acum vreau să muncesc”, ne-a declarat Betty. Artista nu a ascuns nici faptul că numele său de scenă nu va mai fi Betty Blue, ci Betty Salam.