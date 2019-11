Dezbatere Klaus Iohannis, candidat în turul 2 la alegerile prezidențiale 2019. Live Video

UPDATE 19:15 – „Noi care rămânem, noi nu tăiem pensii, noi nu tăiem salarii, vrem să crească. (…) Mă adresez în mod special tinerilor, foarte mulți sunt studenți, le mulțumesc celor care m-au votat, dar și celor care au votat un alt candidat, le mulțumesc și lor. Mă adresez și celor care nu au mers la vot. Votul este vital, dacă doriți să participați la construcția României, mergeți pe 24 noiembrie la vot.”, a mai spus Klaus Iohannis, înainte de a primi întrebările membrilor din presă prezenți.

UPDATE 19:10 – „M-am opus încercărilor PSD-iste de a acapara acest stat. De multe ori, surprinzător pentru ei, am avut și reușite. (…) Spre finalul mandatului am avut acel summit de la Sibiu, în care am creionat parcursul uniunii europene, pentru următorii 5 ani. Am avut un mandat care a început ca un mandat de construcție, așa l-am gândit, dar pe parcurs am ajuns de multe ori care de fapt trebuia să mențină România în marile coordonte dorite de români, opunându-mă PSD-ului”, și-a început Klaus Iohannis discursul, din cadrul dezbaterii electorale cu presa.

A refuzat să participe la o dezbatere împreună cu Viorica Dăncilă, însă și-a organizat singur propria dezbatere. La scurt timp înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale 2019, Klaus Iohannis a organizat o întâlnire cu reprezentanți din mass media, analiști, politologi, dar și studenți. Dezbaterea este stabilită pentru marți, 19 noiembrie, în Aula Bibiliotecii Centrale Universitare Carol I.

Klaus Iohannis a anunțat că va organiza o dezbatere, în cadrul căreia va aduce în discuție principalele puncte de interes pentru România și va răspunde la întrebările jurnaliștilor, marți, 19 noiembrie, de la ora 19.00, în Aula Bibiliotecii Centrale Universitare Carol I.

Viorica Dăncilă i-a urmat exemplu și a programat și ea o dezbatere, în aceeași zi, cu o oră mai devreme.

La dezbaterea pe care a programat-o Iohannis, vor participa jurnaliști, analiști, politologi, dar și studenți. „Este o dezbatere după model american sau model francez”, a precizat luni, Rareș Bogdan.

Prin intermediul unui comunicat de presă, au fost anunțate principalele date despre evenimentul anunțat de președintele Iohannis. Pe această cale, au fost prezentate numele persoanelor care vor lua parte la dezbatere.

„Partidul Național Liberal organizează astăzi, 19 noiembrie a.c., începând cu orele 19.00, dezbaterea Președintelui României, Klaus Iohannis, cu analiști, politologi și jurnaliști. La evenimentul care se va desfășura în Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I”, vor participa: Ramona Avramescu, Clarice Dinu, Moise Guran, Ion M. Ioniţă, Cristian Leonte, Silviu Mănăstire, Cristian Pîrvulescu, Cristina Şincai și Radu Tudor.

Dezbaterea reprezintă o premieră pentru România, în contextul alegerilor prezidențiale, participanții care vor lua parte la dialog având posibilitatea să abordeze orice teme și orice subiecte pe care le consideră de interes pentru opinia publică”, se arată într-un comunicat de presă al Partidului Național Liberal.

Dezbaterea are loc la scurt timp înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale 2019, când românii vor alege cui îi vor acorda următorul mandat la Cotroceni, lui Klaus Iohannis sau Vioricăi Dăncilă, candidată PSD.