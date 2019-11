UPDATE 18:00 – „Este un dialog pe care îl consider necesar. Avem un președinte care crede că o parte de presă merită să participe la dezbatere și o parte nu”, și-a început Viorica Dăncilă discursul, din seara de marți.

„În toată această perioadă, președintele Iohannis a ieșit în spațiul public și a dezinformat. Le-a spus pensionarilor că nu sunt fonduri și nu s-a gândit că poate sunt pensionari care nu mai au bani de medicamente sau ce pune pe masă dacă nu își primesc pensia la timp. A fost o abordare prin care a căutat să câștige puncte electorale, dar nu să aducă o creștere României. (…) A blocat Guvernul, a blocat alegerea ministrului Educației, făcând astfel ceea ce știe mai bine, să blocheze”, a mai spus Viorica Dăncilă despre cei cinci ani de mandat ai lui Klaus Iohannis.

Viorica Dăncilă, candidat în turul 2 la alegerile prezidențiale 2019, a anunțat că va susține o dezbatere marți, 19 noiembrie, începând cu ora 18.00, la Palatul Parlamentului. Întâlnirea cu reprezentanții din mass-media are loc, după ce Klaus Iohannis, contracandidatul său, a anunțat că va organiza o dezbatere. Dăncilă îi urmează astfel exemplul adversarului său, motivând că își dorește pe această cale să vină în fața românilor cu răspunsuri la subiecte de interes pentru țară.

Dezbatere Viorica Dăncilă, turul 2 la alegerile prezidențiale

Viorica Dăncilă a anunțat prin intermediul paginii sale de facebook faptul că va susține o dezbatere, marți, 19 noiembrie, la ora 18.00. Practic, în aceeași zi, cu o oră mai devreme față de dezbaterea pe care a organizat-o Klaus Iohannis.

„Cred cu tărie că această campanie are nevoie de dialog, de dezbateri, de o prezentare coerentă a viziunii pentru România și, mai ales, de răspunsuri la întrebările oamenilor. Eu nu pot fi de acord cu fuga de asumare și fuga de întrebări, nici cu aroganța pe care o afișează președintele Iohannis și disprețul pentru dreptul românilor la informare. Acest elitism al domnului Iohannis și această selecție pe care a făcut-o pentru evenimentul de astăzi trădează de fapt teama de un dialog autentic, teama de adevăruri incomode.

Eu am ales să am o discuție liberă, deschisă, cu oricine are întrebări despre viziunea candidatului pentru România. Voi avea un dialog deschis cu TOȚI jurnaliștii care își doresc să participe, astăzi, începând cu ora 18:00, la Palatul Parlamentului, sala Spiru Haret. Accesul este liber pentru toți reprezentanții mass-media desemnați de către instituțiile pe care le reprezintă. Intrarea se face pe baza legitimației de presă și a actului de identitate la intrarea S2, începând cu ora 16:00.”, este mesajul care apare pe pagina de socializare a fostului premier.