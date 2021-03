Detaliul rușinos al Burlacului s-a aflat. A mărturisit cu gura lui ce a putut face: ”Am fost ispitit de bani”

Declarații șocante la Burlacul. Andi Constanti, cel mai râvnit celibatar al momentului, și-a șocat pretendentele când le-a mărturisit un secret rușinos din trecutul său. A mărturisit cu gura lui ce a putut face. Cum a fost ispitit de bani de la vârstă fragedă.

Bombă la Burlacul de la Antena 1. Andi Constantin le-a oferit celor 14 concurente o ceremonie a trandafirului intensă, plină de dezvăluiri șocante și impresionante. Fosta ispită masculină de la Insula Iubirii a apreciat curajul concurentei Bianca, atunci când aceasta i-a mărturisit că este de meserie dominatoare online. Motivul pentru care Burlacul a rezonat cu frumoasa brunetă tocmai a ieșit la iveală. Andi a dat de înțeles că a practicat o meserie asemănătoare cu cea a tinerei de 20 de ani, lucru care le-a șocat pe domnișoarele aflate în cursa de a-i câștiga inima.

„Vă amintiți scrisoarea de la mine? Vă spuneam atunci că sunt lucruri în mine pe care le-aș schimba, la care aș renunța. Am totul de pierdut, însă pe mine de câștigat. Bianca îmi amintea de mine în trecut. Nu știu câte dintre voi știți cu ce se ocupă. Mie mi-a spus la acea întâlnire și am apreciat curajul pe care l-a avut. Nu o judec, nu am dreptul să o fac și aș fi ipocrit. V-am cerut tuturor transparență și sinceritate și vă voi da, în schimb, același lucru. Vreau să vă spun cel mai urât lucru din viața mea. Multe dintre voi mă cunoașteți de la Insula Iubirii. Acolo mă aflam la jumătatea procesului meu de evoluție.

Burlacul Andi de la Antena 1 a mărturisit, rușinat, că nu s-a simțit niciodată confortabil cu meseria pe care a practicat-o în trecut, însă a recunoscut că a fost ispitit de ideea de a face ușor bani, chiar dacă acest lucru însemna practicarea unui lucru imoral. Fosta ispită masculină de la Insula Iubirii a subliniat faptul că i-a fost foarte greu să dezvăluie cel mai negru secret al său în fața domnișoarelor pretendente la inima sa:

„Am plătit cu demnitatea și banii. Nu eram mândru de ce vedeam în oglindă. Am înțeles că acesta nu este un drum pe care mi-l doresc și am renunțat. Asta se întâmpla acum șase ani. Nu se poate să închizi într-o cutiuță trecutul și să o arunci în mare. Eu a trebuit să trăiesc cu consecințele. Am încercat să-mi construiesc o nouă viață, cu demnitate, însă trecutul m-a urmărit, orice voiam să fac era umbrit de frica de a fi judecat pe drept, pentru că ce am făcut este imoral. Niciodată nu voi repeta greșeala pe care am făcut-o. Bianca, atunci când a povestit ce face, mi-am dat seama că o spune cu mândrie. Mi-am dat seama că se află pe un drum greșit.