De ce prezintă Răzvan Fodor emisiunea Burlacul de la Antena 1. Momente dificile la filmări

Răzvan Fodor este noul prezentator al emisiunii Burlacul de la Antena 1. A participat la Asia Express alături de Chef Sorin Bontea și a reușit să câștige primul loc, lăsându-i pe Ștefania și Speak pe locul doi, după o luptă crâncenă.

Vedeta a povestit că nu se vedea în postura de prezentator al unui show matrimonial, însă Răzvan Fodor a declarat că emisiunea este una de calitate și că organizatorii show-ului l-au asigurat că nu va exista nuditate gratuită.

„Sincer, nu mă vedeam în ipostaza de a fi prezentator într-un show matrimonial, numai că am acceptat în momentul în care am cunoscut producătorii emisiunii, care mi-au garantat că nu va fi un show cu nuditate gratuită și că nu voi vorbi doar ceea ce imaginile arată, va fi despre altceva. Ceea ce s-a și întâmplat și ne-am dat interesul ca fiecare episod în parte să se încheie cu un tâlc, pentru ca oamenii să înțeleagă ce anume l-a determinat pe Burlacul să ia anumite decizii. Cam astea sunt motivele care m-au determinat să accept să prezint această emisiune, de care sunt foarte mulțumit!”, a spus Fodor într-un interviu acordat Revistei VIVA!

El a mai povestit că îi place postura de prezentator și l-a ajutat mult faptul că este curios. Singurul aspect care nu i-a plăcut a fost faptul că a trebuit să lipsească de acasă o perioadă destul de lungă, din cauza filmărilor.

„Da, este o emisiune în care, ca prezentator, trebuie să vorbesc mai ales cu fetele, la ceremonia trandafirului discutăm despre lucruri care s-au întâmplat de la ultima noastră întâlnire, unde și de ce au ales să ia anumite decizii. Chiar dacă pare destul de simplu, trebuie să fii în primul rând curios, iar mie mi-a plăcut. Am stat foarte mult timp plecat de acasă, acesta fiind singurul aspect care nu mi-a plăcut foarte tare”, a mai spus el pentru sursa citată.

Andi Constantin, fosta ispită masculină de la Insula iubirii, este noul Burlac de la Antena 1. Răzvan Fodor, prezentatorul emisiunii, a vorbit foarte frumos despre personajul principal al show-ului.

Răzvan Fodor este căsătorit de șapte ani cu Irina Fodor, reporter al emisiunii „La Măruţă şi fosta prezentatoare a „Poveştirilor de noapte, de la Acasa TV, alături de Cabral. Împreună au o fetiţă, pe Diana, în vârstă de șase ani.

La prima întâlnire cu soția lui, cântărețul a supus-o pe Irina unui test inedit pe care tânăra de doar 20 de ani atunci l-a trecut cu brio.

„Nu s-a întâmplat nimic, nici un sărut, nici un ținut de mâna, doar o invitație nevinovată la un botez al copilului unui prieten… și un prim test, să spunem așa… I s–a tras scaunul de sub fund. Da! Exact de sub fund! Nu doar ei, ci tuturor femeilor și soțiilor din gașcă care au venit foarte simandicos aranjate la un asemenea eveniment. (Fraților, era doar un botez! Hai să ne relaxăm și să ne simțim bine, zic). A râs cu hohot(…) Plăcut surprins, mirat și contrariat, am trecut peste primul hop…’, povestea Răzvan Fodor pe blogul său, în urmă cu ceva timp.

„I-am propus o vacanță în India unde am avertizat-o că nu e chiar cea mai exotică destinație de pe pământ, iar eu în capul meu eram ferm convins că nu poți să impresionezi astfel o fetiță de 19 ani. Dar am zis că dacă tot mi se pare că e ce trebuie, hai să o testăm până la capăt. A dormit în bungalouri de 3 $ / noapte fără să crâcnească, a mers zeci de kilometri pe jos pe zi și împreună am schimbat câteva trenuri și mijloace de transport, avioane și alte cămile…

Ar fi putut, ca o domnișoară ce era, să se urce în primul avion și să se întoarcă acasă, în civilizație. Nu a făcut-o, a rămas lângă mine…de tot! Așa am trecut de hopul cu numărul doi. Ne-am întors în România și am și mutat-o acasă la mine, unde am continuat să fiu eu, iar ea a continuat să fie ea…A fost un început frumos,fără jocuri, fără prefacatorii, fără să mă dau mai lord, mai golan,mai tare, mai mare, mai rotund…’, mai spunea el.