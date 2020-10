Detaliul care o face unică pe Simona Halep. Irina Bara l-a observat imediat

Simona Halep este de mulți ani în top 10 WTA și a obținut multe rezultate importante în circuit. Inclusiv două titluri de Grand Slam, Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019. Dar Irina Bara, jucătoare care se apropie de prima sută mondială, a fost impresionată de un meci de dublu al Simonei. Respectiva partidă a avut loc la Shenzhen, la începutul anului 2018. A fost atunci un duel foarte echilibrat între patru jucătoare din România. Irina Bara și Mihaela Buzărnescu le-au înfrunta pe Simona Halep și Irina Begu. S-au impus Halep și Begu, scor 13-11 în super-tiebreak. Asta deși Bara / Buzărnescu au avut 7-0 în acel super-tiebreak.

Irina Bara este pe locul 115 în clasamentul WTA, cea mai bună poziție din carieră la simplu

„Simona era la fel de concentrată, cu aceeași dorință pe care o are și la simplu. Cred că ele au și câștigat turneul la dublu în acel an. A fost și singura dată când am jucat împotriva ei și îmi doream foarte mult chestia aceasta. Simona este un model atât pentru mine, cât și pentru toți românii. Îmi doream foarte mult să joc împotriva ei. A fost o experiență plăcută, chiar dacă am pierdut. Sper să joc împotriva ei și la simplu, chiar îmi doresc”, a declarat Irina Bara la GSP Live.

Simona Halep este printre cele mai titrate jucătoare încă active din circuitul WTA. A câștigat și în acest an trei titluri, la Dubai, Praga și Roma. În schimb, Simona joacă destul de rar în proba de dublu, atunci când simte că are nevoie de meciuri în picioare. Doar că Halep nu se menajează deloc nici în aceste partide de dublu, așa cum a observat Irina Bara.

Irina Bara a reușit cea mai bună performanța a carierei la un turneu de Grand Slam chiar la Roland Garros 2020. A fost pentru prima dată calificată pe tabloul principal al competiției. Dar nu s-a oprit aici, ci a continuat să obțină victorii. Astfel că a ajuns până în turul 3 la Paris. Unde avea să fie eliminată chiar de viitoarea finalistă a competiției, Sofia Kenin. Irina Bara a ajuns pe locul 115 în clasamentul WTA, cea mai bună poziție din carieră.