Detaliile de care trebuie să ții cont când cumperi o mașină. Sfaturile prețioase ale lui Titi Aur

A cumpăra o mașină la mâna a doua se dovedește de multe ori a fi o adevărată aventură. Cei care își doresc să facă o astfel de achiziție se gândesc în primul rând să nu fie păcăliți de vânzător că autovehiculul pe care îl vinde ca fiind „în stare perfectă” să nu cumva să aibă vicii ascunse. De aceea este bine ca înainte de vă cumpăra un autoturism să țineți seama de sfaturile specialiștilor. Titi Aur, pilot de raliuri și expert în conducere preventivă, ne lămurește exact la ce ar trebui să fim atenți, atunci când achiziționăm un astfel de bun.

Pilotul de raliuri recomandă persoanelor interesate să achiziționeze un autovehicul, indiferent că este vorba de unul nou sau second hand, ca sistemele de siguranță ale acestuia să primeze atunci când fac alegerea, și nu opționalele „de fițe” așa cum se întâmplă în multe cazuri.

În primul rând eu spun aşa: un om responsabil nu îşi cumpără o maşină cu multe casetofoane şi eleroane, ci îşi cumpără o maşină cu multe airbag-uri. Asta o spun generic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când îmi cumpăr o maşină mă pot uita ca maşina să fie cât mai şmecheră, cât mai deosebită, cât mai cu eleroane, cât mai de fiţe, sau pot să mă uit la o maşină cât mai sigură, care are mai multe stele NCAP atunci când a fost verificată, care are mult airbag-uri, care are multe sisteme de siguranţă şi active şi pasive.”, a precizat pilotul.