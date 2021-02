Detalii șocante despre agresiunile vărului Reginei Elisabeta. Cum teroriza femeile, de fapt

Unul dintre verii Reginei Elisabeta a Marii Britanii a fost acuzat pentru agresiune sexuală, motiv pentru acre a făcut pușcărie timp de 10 luni.

Vărul Reginei Elisabeta a II-a, a Marii Britanii a fost închis pentru 10 luni după ce a agresat sexual o femeie, conform CNN.

Simon Bowes-Lyon, în vârstă de 34 de ani și-a recunoscut fapta. El a declarat că a intrat cu forța in camera unei femei, care dormea la Castelul Glamis din Angus. Incidentul a avut loc în luna februarie a anului 2020. Atunci contele de Strathmore a împins-o pe femeie în mod repetat pe pat, a atins-o pe sâni și a încercat să o dezbrace pe aceasta.

Acum, bărbatul figurează în registrul infractorilor sexuali. Instanța a decis că reprezisnta un potențial risc și gestul sau se poate repeta.

Conform oamenilor legii, nivelul agresivității a fost foarte ridicat în cazul vărului Reginei, iar pedeapsa a impus închisoarea cu executare. Victima a urmat ședințe de terapie și recuperare, dar încă suferă de pe urma agresiunii suferite.

Filmul agresiunii a fost povestit de șeriful Şeriful Carmichael, care i-a spus lui Bowes-Lyon cele întâmplate. Iar acuzatul și-a recunoscut fapta.

I-ai spus că o să o ai şi că are nevoie de asta. Ai continuat să tragi de ea şi să o săruţi forţat. În tot acest timp, ea ţi-a arătat clar că vrea să te opreşti.

Şeriful a continuat şirul acuzaţiilor și al dezvăluirilor din noapte respectivă.

„I-a fost frică, a încuiat uşa, a proptit un scaun sub clanţă şi a rămas tremurând. Chiar şi acum, la un an de la atac, încă mai are coşmaruri şi simte frică din cauza faptului că a fost agresată sexual de tine. E cu atât mai grav cu cât îi erai gazdă. Ai agresat-o în faţa protestelor sale repetate şi ai făcut totul ca să nu scape să scape. Sentinţa trebuie să reflecte gravitatea acestei infracţiuni”.