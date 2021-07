Detalii inedite din culisele Survivor. Ce nu s-a văzut la tv. „Trebuia să mă cert cu el la propriu”

Ce detalii inedite au ieșit la iveală despre Survivor 2021. Ce nu s-a văzut la televizor? Un personaj important de la cel mai aspru show sportiv vine cu mărturii despre ce s-a întâmplat în emisiune în spatele camerelor de luat vederi.

Survivor România 2021 a fost câștigat de Zanni, protejatul lui Alex Velea. Concurenții au plecat definititv din Republica Dominicană, iar acum încep să dea din casă.

Doctorul Teo a fost prezent la Ștafeta Mixtă unde a vorbit despre accidentările grave din emisiune, în special despre cea suferită de Jador.

Celebrul manelist a fost unul din cei mai iubiți concurenți, iar chiar și acum este întrebat intens despre acest lucru. Din nefericire, problema sa la picior a fost singura sa piedică în drum spre marele premiu.

Medicul prezent în Republicană i-a sugerat odihnă și un stil echilibrat de viață. ‘Tata Teo’, așa cum îl știau toți, a dezvăluit că faimosul nu-și dorea în ruptul capului să părăsească proiectul și că insista mereu să se întoarcă pe traseu. Cu toate astea, nu s-a putut evita plecarea lui pentru că starea sa s-ar fi înrăutățit.

‘Jador a făcut o glumă acolo si a spus că nu vrea să mă mai vadă pentru că eram mereu cu gura pe el și el e năbădăios. Spunea „stau” si plecam eu și făcea ce voia el. Ce nu s-a văzut la televizor este că el a fost pe tratament, cred că două săptămâni și ceva. Era cineva cu el, sa aiba grija ca are tot ce ii trebuie acolo. Nu as putea să spun că ar fi rezistat până la final, cu durerile de spate, dacă nu s-ar fi accidentat la spital. Tot timpul spunea că vrea să rămână în competitie, eram in discutii de genul ăsta, așa e Jador până la urmă’

Tata Teo, medicul emisiunii Survivor România 2021 (Sursa: wowbiz.ro)