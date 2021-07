Detalii emoționante de la nunta Alexandrei Stan. Elena Lasconi i-a spus tot lui Cătălin Măruță

Elena Lasconi, primărița de la Câmpulung a intrat în direct în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a povestit cum a decurs ceremonia de oficiere a căsătoriei dintre Alexandra Stan și actualul ei soț, Emanuel Necatu.

Amintim că Alexandra Stan s-a căsătorit în mare secret cu alesul inimii ei, Emanuel Necatu, în vârstă de 35 de ani. Bărbatul este de loc din Câmpulung și a cunoscut-o pe artistă în urmă cu doar câteva luni. Pentru că el provine din Câmpulung, artista a sunat-o pe Elena Lasconi pentru a o ruga să țină acolo oficierea cununiei. Elena Lasconi a povestit momentul cu lux de amănunte.

”Eu stiu sa tin secret, m-a sunat Alexandra sa imi spuna daca sunt de acord sa oficiez casatoria lor. Am cunoscut-o pe Alexandra cand am facut o campanie, pe cand lucram la Pro TV. M-a rugat să fie discretie. Am reusit sa pastram secretul, a fost cea mai emotionanta casatorie pe care am oficiat-o, mi-au dat lacrimile.

Am oficiat simbolic și la Manastire, în apropierea Campulungului, a fost ceva special. Alexandra si Emanuel au venit imbracati in costume populare, nu stiam unde ne va lasa Maica Stareta sa stam si am intrat intr-o camera plina de costume populare, m-am imbracat si eu in costum popular. Sora Alexandrei ii filma si plangea in hohote. Se citea iubirea aia autentica. Parintii erau la fel emotionati, ne-am rugat și la icoana. Imi doresc sa fie fericiti, sa se bucure unii de altii, e faina iubirea. Au fost foarte hotarati sa spuna DA, a fost asa o bucurie, s-au luat in brate si s-au pupat”, a povestit Elena Lasconi azi, în direct, la emisiunea lui Cătălin Măruță.