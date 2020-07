Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a Mirelei Vaida. Ce se întâmplă acum cu prezentatoarea tv

Mirela Vaida a anunțat, joi seară, la Observator, că cei doi invitați permanenți, Vulpița și Viorel, și un membru al echipei ”Acces Direct” au fost diagnosticați pozitiv cu noul coronavirus. Moderatoarea emisiunii tabloide din grupul Intact și-a făcut două teste COVID-19, rezultatul fiind negativ. Astăzi mai era așteptat unul, pentru care nu a venit un verdict oficial, dar, din cele publicate pe rețelele de socializare, pare că situația se prezintă bine, prezentatoare lăsând de înțeles că a ieșit tot negativ.

„După ședința de sumar de la 16.30 au venit rezultatele. Așa că cea mai înțeleaptă decizie a fost să spunem Stop și să plecăm acasă. Am decis să difuzăm o emisiune pregătită pentru weekend. Deși eu nu am intrat direct cu ei, pentru că noi nu ne vedem decât în platou, unde stăm la o distanță de circa 3 metri, am decis să mă testez. Testul rapid a ieșit negativ. Aștept rezultatul testului PCR, care sper că va veni foarte repede. Și dacă și acesta este negativ, voi veni la muncă”, a declarat Mirela Vaida la Observator.