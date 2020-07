Șoc la Antena 1! Viorel și Vulpița de la Acces Direct, diagnosticați cu Covid-19. Mirela Vaida tocmai a făcut anunțul

Vulpița și Viorel sunt invitații de la Acces Direct care au fost confirmați pozitiv cu coronavirus. Informația a fost confirmată în direct chiar de prezentatoarea emisiunii, Mirela Vaida, care a vorbit la Observatorul de la Antena 1.

Vulpița și Viorel, confirmați cu coronavirus. Emisiunea Acces Direct de joi a fost suspendată

Prezentatoarea emisiunii Acces Direct a vorbit despre simptomele cu care s-a întors Vulpița din satul său natal, unde a petrecut o săptămână. Tânăra a vrut să-și vadă fiica, așa că a plecat din București pentru a-și vedea copilul, însă a contractat coronavirus.

”Eram îmbrăcată, machiată și urma să intru în pasa cu Observatorul orei 16. Veronica s-a întors de la Blăgești, după ce a vrut să evadeze, mă rog, ce a vrut să facă. E bine că am fost prevăzătoare. Au venit luni, a spus că are ceva probleme cu bila. Ea nu avea febră. Am zis să le fac amândurora testul, soțul ei nu a avut vreun simptom.

”Aștept și testul PCR, aștept să văd mâine ce spune”

Am aflat azi la 16 că sunt pozitivi la noul coronavirus, așa că decizia înțeleaptă a fost ca toată lumea să meargă acasă. Am chemat firme de specialitate care fac dezinfecție. DSP a intrat în legătură cu noi. Eu nu am intrat în contact direct cu ei. Noi nu ne vedem decât în emisiune, atât și nimic altceva. Nu am altă legătură cu aceste personaje. Am făcut și eu testul rapid, a ieșit negativ. Aștept și testul PCR, aștept să văd mâine ce spune”.

Așadar emisiunea Acces Direct de joi a fost suspendată, însă telespectatorii au putut vedea o emisiunea în reluare, difuzată în weekend. În ultimele 24 de ore, nu mai puțin de 1.112 persoane au fost confirmate în România cu coronavirus.