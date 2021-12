Detalii cutremurătoare despre Ilie Năstase după ce s-a infectat cu Covid: „A fost conectat la aparate”

Ioana Simion a dat noi detalii despre starea de sănătate a soțului ei aflat pe patul de spital, după ce a fost infectat cu coronavirus. El a ajuns la spital, după ce s-a infectat cu coronavirus, fiind nevoit să stea sub supravegherea acestora. Soția sa, Ioana, a spus că Ilie Năstase a fost conectat și la aparate, însă nu pentru a primi oxigen. Iată ce noi detalii sunt despre starea de sănătate a fostului tenismen.

Ioana Simion, soția lui Ilie Năstase, a spus că a trecut printr-o perioadă foarte grea, de când soțul ei este internat în spital. Aceasta a dat detalii despre starea de săntate a soțului ei.

Ilie Năstase s-a infectat cu coronavirus, motiv pentru care a ajuns la spital, sub supravegherea medicilor. Ioana Simion a povestit că Ilie Năstase a fost conectat și la aparate, dar nu pentru a primi oxigen, ci pentru a i se monitoriza pulsul. Ilie Năstase urmează să fie externat. Ioana Simion a spus că înainte de externare, lui Ilie Năstase i se va mai face un set de analize.

„Sigur îl vor externa. Conectat la aparate a fost, dar nu la oxigen. I-a monitorizat pulsul, toate cele. Eu nu mă pricep. A fost foarte dificilă perioada. Mulți spun că puteam merge să îl vizitez. Nu este adevărat! Eu am luat legătura cu medicii. Nu am voie.

Fostul tensimen Ilie Năstase a vorbit de pe patul de spital despre infecția cu coronavirus. Fostul tenismen a spus că a avut o formă ușoară a bolii, dar crede că starea de sănătate i-ar fi fost grav afectată, dacă nu ar fi fost vaccinat:

„Mă simt bine, nu am nicio problemă. Nu știu cum m-am infectat. Acum mă simt bine pentru că am avut medicație și mă simt bine. Nu am avut febră. Tuse, tuse am avut.

Da, sunt vaccinat. Uite că nu te ferește de treaba asta. Probabil că dacă nu eram vaccinat aveam o formă mai gravă. Știu că nu am nimic la plămâni și e în regulă.”, a spus Ilie Năstase, pentru antena3.ro.