Cum l-a afectat covid-19 pe Ilie Năstase, de fapt: „Da, sunt vaccinat. Uite că nu te ferește de treaba asta”

Ilie Năstase a venit cu mărturii despre infectarea cu COVID-19. Cum a trecut fostul sportiv peste toată acestă perioadă? Celebrul tenismen a mărturisit că este vaccinat. Ce declarații a făcut vedeta?

Ilie Năstase a vorbit pentru pentru News Hour with CNN despre infectarea sa cu COVID-19. Acesta este internat la Institutul de boli infecțioase „Matei Balș” și susține că starea sa de acum este una bună.

Vedeta a mărturisit că singurul simptom pe care l-a avut a fost tusea, dar plâmânii nu sunt afectați și nu are nevoie de oxigen. De asemenea, fostul sportiv a precizat și că soția sa nu este infectată, așa cum s-a zvonit.

„Mă simt bine, nu am nicio problemă. Nu știu cum m-am infectat. Acum mă simt bine pentru că am avut medicație și mă simt bine. Nu am avut febră. Tuse, tuse am avut”, a spus Ilie Năstase.