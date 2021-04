Destinul dramatic al lui Gabi Luncă: a pierdut un copil și s-a luptat cu o boală necruțătoare

Gabi Luncă a murit la vârsta de 81 de ani. Artista era infectată cu coronavirus. Decesul ei a fost făcut public de către fiica sa, Rebeca Onoriu, în urmă cu puțin timp.

Deși a avut o viață încercată, Gabi Luncă a fost mereu cu zâmbetul pe buze. Ea și-a dorit enorm să devină mamă și chiar i-a primis lui Dumnzeu că se va pocăi dacă o să rămână însărcinată, dar ceea ce a urmat a fost cu adevărat dramatic. Prima sa fiică a decedat la numai două luni de la naștere, după ce a fost diagnosticată cu encefalită.

”Era neagră la faţă, cum e pământul, era desfigurată. A murit pentru că n-am putut să-mi ţin jurământul făcut”, a povestit artista, în urmă cu patru ani, despre primul necaz care i-a adus multă suferinţă, conform click.ro.

O altă încercare dramatică a vieții a avut-o în anul 2009, atunci când artista a fost diagnosticată cu cancer la sân. A plâns mult atunci, dar cu rugăciune și speranță, iată Gabi Luncă reușise să treacă și peste această cumpănă.

“Se poate scăpa foarte uşor de cancer în ziua de azi. Eu am mers la medic imediat ce am simţit că este ceva în neregulă cu mine. M-am operat, am făcut tratament, tot ce au spus medicii, şi am scăpat. Dumnezeu m-a scăpat. Vreau să le sfătuiesc pe toate femeile să meargă la un control, măcar o dată pe an”, a mărturisit artista, în urmă cu patru ani,