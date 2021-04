Elena Merișoreanu, profund afectată de moartea lui Gabi Luncă. ”Nu pot să cred!”

Elena Merișoreanu s-a declarat extrem de afectată de decesele în rândul artiștilor români. După moartea Corneliei Catanga și a lui Nelu Ploieșteanu, iată că o nouă veste a îndoliat lumea artistică, și anume, renumita interpretă de muzică populară și lăutărească, Gabi Luncă, a murit, în urmă cu puțin timp.

Gabi Luncă a murit la vârsta de 81 de ani. Aceasta era infectată cu noul coronavirus și era internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov. Acestă informație a fost confirmată, vineri seară, de Spitalul Judeţean Ilfov, pentru Antena 3, dar anunțul a fost făcut și de către fiica sa, Rebeca Onoriu, pe pagina de Facebook.

Elena Merișoreanu s-a declarat profund afectată de moartea artistei. Aceasta şi-a amintit cu lacrimi în ochi de colegii ei răpuși de COVID-19 în ultima perioadă.

”Nu pot să cred Cornelia Catanga și Nelu Ploieșteanu și acum doamna Gabi. Am fost şocată când mi-aţi dat vestea. Câte inimi au bucurat oamenii aceștia, să aibă așa o moarte. Doar cei care nu cred, care țin măștile pe jos, poate că ar trebui să meargă o zi în spital să vadă cum stau oamenii ăia (n.r medicii) îmbrăcați și nu beau apă și nu merg la toaletă. Soțul meu a ieșit din spital și a zis că este îngrozitor pentru oamenii aceea care ne îngrijesc.

„A luat de la unul din nepoţi, casa e mare, normal. Au venit în vizită la ea, nu ştiau că sunt pozitivi. A luat virusul, probabil, de pe hainele copiilor. A început să aibă o uşoară tuse. A venit DSP-ul, i-a făcut test, a ieşit pozitiv. Apoi, sora mea i-a mai făcut unul, al doilea test tot pozitiv a ieşit. Am început tratamentul acasă, am cumpărat şi aparat de oxigen. În a treia zi a scăzut saturaţia la 90. S-a panicat şi a mers la Matei Balş, unde a făcut un CT la plămâni. S-a văzut o uşoară inflamaţie. Având în vedere vârsta dânsei am internat-o la Spitalul Ilfov. Au pus-o imediat pe tratament (…)”, spunea fiica sa, Rebeca Onoriu, recent., conform ziarului Click!.