Destinaţia turistică aleasă de Mirela Vaida pentru vacanţa de vară. E un loc de vis

Mirela Vaida profită de ultimele zile de vară rămase departe de România. Vedeta TV se relaxează într-o destinație de vis, unde s-au filmat foarte multe filme internaționale. După ce s-a bronzat în Egipt, blondina a fugit cu soțul în altă țară, de această dată în Europa, pentru un plus de romantism. Ajunsă în acest paradis incredibil, prezentatoarea TV a imortalizat cele mai frumoase cadre și le-a pus pe rețelele sociale.

Vedeta Antena 1, Mirela Vaida, se află într-un concediu prelungit. Departe de grijile cotidiene și agitația din București, moldoveanca pare că se simte în largul ei în Italia, una dintre cele mai frumoase destinații de vacanță din lume. Potrivit spuselor ei, a revenit pe Coasta Amalfi deoarece locul are ceva special. Totul din jur îți taie respirația. De la peisaje, arhitectură, mâncare, orașul Ravello întruchipează perfecțiunea turistică. A postat inclusiv un video pe scuter și, deși plouă, zâmbește cu gura până la urechi. Vezi pozele făcute de ea în galeria noastră foto.

„Ah, Italia…! Cele mai romantice vacante au fost aici! Si, desi nu mergem in vacante de doua ori in acelasi loc, am revenit pe Coasta Amalfi dupa 10 ani! E ceva aici care ne face sa ne simtit mai tineri si mai fara griji! Oamenii, peisajele, arhitectura, mancarea, orasele care-ti taie respiratia! Eu cred ca Ravello este cel mai frumos oras din lume! Si daca te hotarasti sa mergi pe Nastro Azzuro cu un moto-scooter, te poti opri oriunde sa faci poze, sa mananci cea mai buna inghetata sau cel mai bun „limone cake” din lume, sa te prinda ploaia si sa n-ai unde te adaposti, dar sa ramai cu cele mai frumoase amintiri! Vacantele scurte si neplanificate sunt cele mai reusite! Nu-i asa?”, a relatat Vaida pe internet.